Spor o Subnauticu 2 houstne. Ředitel Kraftonu se ptal AI, jak se vyhnout vyplacení bonusů

Asi nikdo netušil, co všechno přinese odklad předběžného přístupu podmořského survivalu Subnautica 2. Vyhození zakladatelé studia tehdy osočili vydavatelství Krafton, že se chtělo vyhnout vyplácení bonusů. Spor putoval až k soudu, kde se vydavatel bránil a tvrdil, že odklad byl pro dobro hry a zakladatele vyhodil, protože se projektu plně nevěnovali. Teď se ovšem situace zase obrací.
Podle předběžného řízení, které zveřejnil web GameDeveloper, měl Krafton a jeho ředitel Kim Čchang-han spoluzakladatele Charlieho Clevelanda, Teda Gilla a Max McGuirea vyhodit potom, co trvali na vyplacení bonusů pro sebe i zbytek týmu z Unknown Worlds. Žaloba teoretizuje, že kdyby Čchang-han bonusy vyplatil, mohl by působit rozhazovačně (i kvůli předchozímu nákupu studia), a tím do budoucna ohrozit svou pozici. Proto se dle bývalých šéfů studia stal posedlý tím, aby se výplatě vyhnul.
„Čchang-han se obával, že Krafton za akvizici studia zaplatil příliš vysokou cenu a v důsledku toho soudil, že by mu vyplacení bonusu zakladatelům vyneslo pověst slabocha a ohrozilo jeho pozici generálního ředitele. Čchang-han, který se zoufale snažil vyhnout pracovnímu trapasu, byl posedlý hledáním způsobu, jak Krafton zbavit povinnosti bonusy vyplatit,“ uvádí se v dokumentu.
Ve snaze zachovat si pověst tvrdého šéfa se Čchang-han měl s prosbou o pomoc obrátit mimo jiné i na ChatGPT. Krafton záznam konverzace s jazykovým modelem neposkytl a po nátlaku potvrdil, že už neexistuje, zatímco lidští kolegové měli Čchang-hana upozornit, že se vyplacení bonusů pravděpodobně nevyhne, ani když si k propuštění spoluzakladatelů najde pádný důvod.
Nařčení přichází jen pár týdnů poté, co se Krafton nechal slyšet, že do umělé inteligence investuje miliardy a vidí v ní budoucnost společnosti. Od příštího roku například chystá ročně alokovat 437 milionů korun na vývoj AI nástrojů pro své zaměstnanci a jejich rozšíření do dalších oblastí.
Předběžné řízení současně obsahuje zmínku o interním přezkoumání milníků z 27. května letošního roku, během kterého měl kreativní ředitel Kraftonu souhlasit se spuštěním předběžného přístupu Subnauticy 2 letos v srpnu. Současně měl Čchang-hana upozornit, že vyhození Teda Gilla prodlouží vývoj až o dva roky. Zástupci firmy si navíc nebyli schopní vybavit jediné jméno, které by se stavem hry bylo nespokojené.
Jak se situace se Subnauticou 2 vyvrbí, napoví až verdikt delawarského soudu, který případ začal projednávat včera. Spuštění předběžného přístupu je momentálně plánované neurčitě na příští rok.