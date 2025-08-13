Drama kolem Subnauticy 2: Krafton obviňuje zakladatele z odchodu uprostřed vývoje a honby za penězi

Vyostřený spor kolem Subnauticy 2 pokračuje. Po žalobě vyhozených zakladatelů studia Unknown Worlds teď kontruje jihokorejský vydavatel Krafton, který ve svém oficiálním podání k soudu tvrdí, že se dva z původních tvůrců série – Charlie Cleveland a Max McGuire – nevěnovali svým vedoucím pozicím a jejich nepřítomnost prý výrazně zasáhla do průběhu prací už v polovině roku 2023. Tedy mnohem dříve než je Krafton propustil.
Podle vyjádření Kraftonu zájem hlavních tvůrců o pokračování rychle opadl po akvizici studia, kdy inkasovali podíl z prodeje. Cleveland a McGuire prý přestali vykonávat funkce kreativního a technického ředitele a přesunuli se k vlastním projektům mimo rámec Unknown Worlds. Ted Gill, který zůstal, se údajně soustředil hlavně na to, aby z dohody o prodeji společnosti získal co nejvyšší osobní výplatu, místo aby se věnoval dokončení hry. V dokumentu se také objevuje tvrzení, že Cleveland začal více času věnovat filmové tvorbě než vývoji videoher.
Krafton dále uvádí, že jen dva měsíce předtím, než zakladatelé prohlásili hru za připravenou do předběžného přístupu, hlavní designér projektu tvrdil, že první verze obsahuje asi 12 % zamýšleného obsahu a s nadsázkou dodal, že při tehdejším tempu by vývoj finální hry trval třicet let. Když byli Cleveland a McGuire vyzváni, aby se opět začali svědomitě věnovat své práci, údajně odmítli. Gill měl navíc situaci komentovat slovy, že „není k čemu se vracet, protože tu práci v prvé řadě stejně nedělali.“ Krafton k výpovědi připojuje i výrok Clevelanda, v němž připustil, že Subnauticu 2 mělo od začátku vést mladší vývojářské jádro a on sám neplánoval tým přímo řídit. Jak to celé dopadne, rozhodne až soud v příštích měsících či letech.
Zatím obě strany směrem k veřejnosti předkládají vlastní verze událostí. Leží pravda u šéfů, kterým šlo o dobro hry a studia? Nebo u vydavatele, kterého podrazili manažeři, shrábli peníze a na hru se vykašlali? Buď jak buď, předběžný přístup pokračování oblíbeného podmořského survivalu se odkládá na příští rok.