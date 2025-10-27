Série Halo se vrací ke kořenům. Remake jedničky slibuje Unreal Engine i verzi pro PlayStation

Spekulace se zase jednou naplnily. Jeden z insiderů před nedávnem tvrdil, že se chystá remake Halo: Combat Evolved, aby ho za několik dní Xbox Game Studios a Halo Studios skutečně oznámily. Nepůjde jen o lehké omlazení jako v případě výročního Halo: Combat Evolved Anniversary, tady se do toho restaurátoři pustí pěkně od podlahy.
S Halo: Campaign Evolved seskupení týmů poprvé v akci ukáže, jak bude akční sci-fi vypadat na Unreal Enginu 5. Master Chief se znovu po boku Cortany pokusí zachránit zbytky lidstva před převahou jednotek Covenantu, během čehož jen tak mimochodem zabrání vyhlazení života v celé galaxii. A to v modernějším hávu, aby 25 let od vydání jedničky nebylo tolik znát.
Kromě kompletně předělaných assetů do nového enginu se na misích potkáte s vylepšeným designem úrovní i vyladěným naváděním, aby tempo zůstalo věrné, stejně jako atmosféra původní verze. Narušit by je neměly ani aktualizované filmové scény pro vtahující vyprávění.
Znovu ho podpoří hudba Michaela Salvatoriho, jehož skladby prošly důkladným remasterem. Výraznější obměnu uslyšíte ve zvukovém designu, především v oblasti hlasů, které studia znovu nahrála s modernější výbavou, ale s původními představiteli.
Změn dozná ale i herní obsah. Akce bude dravější díky možnosti sprintování i obohacenému zbraňovému arzenálu, který čítá 9 dodatečných ikonických zbraní ze série, včetně energetického meče nebo jehlové pušky. Radost udělá možnost unášet nepřátelská vozidla, případně „remixování“ úkolů s pomocí modifikátorů, které mise promění a podpoří znovuhratelnost.
Z názvu je vám asi jasné, že remake nebude obsahovat multiplayer. Šidítkem budiž tři nové mise odehrávající se před událostmi základní hry s novým prostředím, postavami i nepřáteli. Sympatická je též možnost online kooperace až pro čtyři lidi, sdílený postup napříč PC a konzolí a na konzolích i lokální kooperace pro dva.
Halo: Campaign Evolved se kromě „unrealového“ prvenství hlásí ještě k jednomu. Půjde o první díl série, který kromě PC a Xboxu vyjde rovněž na PlayStationu. Microsoft jen utvrzuje svou multiplatformní strategii a po Forza Horizon 5, Sea of Thieves či Grounded ke konkurenci přinese další rodinné zlato, v tomto případě někdy v roce 2026.