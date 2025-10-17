Remake prvního Halo se inspiruje v předělávkách Resident Evilu

Podle známého insidera vystupujícího pod přezdívkou Halo Leaks vzniká plnohodnotný remake původního Halo: Combat Evolved – a tentokrát nepůjde jen o kosmetické vylepšení. Hra má projít kompletní modernizací po vzoru remaků série Resident Evil od Capcomu, včetně přidání sprintu pro Master Chiefa a současnějších herních mechanismů.
„Mohu potvrdit, že remake Halo: Combat Evolved nabídne sprint a moderní systém ovládání,“ uvedl leaker. „Podle mě se bude hratelností podobat novému multiplayeru Halo, který bude součást chystaného Halo 7. Půjde o plnohodnotný remake, ne o remaster.“
Změny tak logicky ovlivní tempo i styl původní hry z roku 2001, která tehdy definovala éru prvního Xboxu. Kdo preferuje klasický zážitek, stále může sáhnout po moderním portu v rámci výroční edice.
Podle dřívějších spekulací by remake měl příští rok a nabídnout pouze singleplayerovou kampaň, bez multiplayerových režimů. Datum by dobře zapadalo do plánů Microsoftu, který chce oslavit 25. výročí značky Xbox sérií velkých návratů – kromě Halo například i novým Fable, Gears of War: E-Day nebo Forzou Horizon 6.
Na vývoji údajně spolupracuje studio Abstraction, dceřiná společnost Virtuos, která už má za sebou výpomoc na jiných velkých projektech. Technicky má hra využívat kombinaci Unreal Enginu 5 a původního enginu Blam, podobně jako remaster Oblivionu, jenž spojil Unreal s enginem Creation.
Tvůrci navíc slíbili, že první oficiální informace o dalším projektu odhalí už na Halo World Championship 2025, které proběhne od 24. do 26. října v Seattlu. Do odhalení tak zřejmě zbývá jen pár dní a všechno zatím nasvědčuje tomu, že se legendární Halo opravdu vrátí v novém kabátě.