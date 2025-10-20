Schofield se stále snaží o Dead Space 4. Budoucnost Call of Duty podle něho nevypadá růžově
Schofield se stále snaží o Dead Space 4. Budoucnost Call of Duty podle něho nevypadá růžově

20. 10. 2025

Dead Space
Dead Space
Dead Space
Teprve před necelým měsícem éterem proběhla zpráva o tom, že EA mění majitele v podobě spojení firem Silver Lake Partners, Affinity Partners a saúdského státního investičního fondu PIF. Novinka u mnoha lidí vyvolala pozvednuté obočí, včetně několika amerických senátorů. Někteří však ve změně cítí příležitost. Jedním z takových lidí je i Glen Schofield.

Bývalý generální manažer Visceral Games a zakladatel i bývalý šéf Striking Distance Studios se proslavil syrovým hororem v prvním dílu Dead Space, k němuž by se rád vrátil. Webu IGN přiznal, že má několik nápadů, na kterých by rád pracoval v budoucnu, a jedním z nich je Dead Space 4.

Dead Space
Novinky
Tvůrce Dead Space možná končí s hrami. Glen Schofield nenašel investory pro nový horor

Tvůrce před nějakou dobou za společností přišel s myšlenkou, že by další díl udělal spolu s původním týmem, a pokud by získal assety z dvou let starého remaku, mohl by svou myšlenkou EA ušetřit 30 až 40 milionů dolarů. Přesto se dočkal odmítnutí.

Se změnou majitele ovšem propukl mírný optimismus, protože věří, že by se společnost mohla chtít zbavit několika značek. Prodej série Dead Space jinému vydavateli by pro něj mohl potenciálně otevřít nová vrátka s možností návratu k jeho původní značce, kterou by rád viděl ve filmovém či seriálovém provedení. Něco, co by se teoreticky mohlo stát i BioWare.

„Uvidíme. Nevím, jaké jsou momentálně plány EA, ale nemyslím si, že by na remaku Dead Space vydělali. Dead Space je třeba přizpůsobit různým médiím – filmům, seriálům, to by byla skvělá cesta. Ale od prodeje jsem optimističtější, protože by značku mohl koupit někdo nový,“ míní Schofield.

Dead Space
Novinky
Glen Schofield: „Skvělá videohra vygenerová skrze AI je nesmysl.“

O něco méně optimisticky Schofield vidí budoucnost série Call of Duty. Jakožto spoluzakladatelovi Sledgehammer Games, který blockbusterovou značku i několik let vedl, se mu nezdá aktuální situace pod Microsoftem. Protože neustále propouští, ze společnosti odchází klíčoví členové a dříve silné značky ztrácejí na popularitě, bojí se i o budoucnost nejpopulárnější střílečky videoherního trhu, která dle jeho mínění dlouho nevydala dobrý díl.

„Nerad to říkám, ale od té doby, co jsem odešel ze Sledgehammer Games, žádná z her nebyla moc dobrá. Modern Warfare 3 bylo tak na 50 %. Ale pořád se dobře prodává. Ve skutečnosti bylo Modern Warfare 3 poslední hrou série, která vyhrála cenu Akční hry roku. A moje další dva díly byly na tuto cenu nominované. Teď už je tam ale nevidíte,“ pyšnil se trochu VGC.

Autor je nicméně v poslední době prominentní postavou herní scény, a to především díky jeho řeči na Gamescom Asia x Thailand Games Show. V ní se mimo jiné věnoval využití nástrojů generativní umělé inteligence, u nichž se na chvíli zastavil i u Muskova výroku o tom, že do roka jeho firma nabídne skvělou hru vygenerovanou kompletně skrze AI.

horor akční remake adventura střílečka Call of Duty
GameSpot, VGChartz, IGN
Dead Space Call of Duty: Black Ops 7
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
