Tvůrce Dead Space možná končí s hrami. Glen Schofield nenašel investory pro nový horor

29. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Veterán herního vývoje Glen Schofield, známý především jako jeden z hlavních mozků za prvním dílem hororové série Dead Space a zakladatel studia Striking Distance, se možná naposledy loučí s herním průmyslem. Na svém profilu na profesní sociální síti LinkedIn sdílel svou frustraci z neúspěšného pokusu získat finance na svůj nový projekt a naznačil, že už možná žádnou další hru vytvářet nebude.

„Herní průmysl, je to těžké,“ napsal Schofield. Uvedl, že posledních osm měsíců pracoval na novém konceptu společně se svou dcerou, která prý přišla s originálním nápadem. „Okamžitě jsem si ten nápad zamiloval. Bylo to něco, co jsem ještě neviděl. Říkáme, že vymyslela nový hororový žánr, nejen horor, ale něco víc.“ I přes prvotní nadšení ale projekt ztroskotal na nedostatku financí.

Schofield píše, že tým vyvíjel prototyp se šestičlenným jádrem týmu v USA a větší skupinou v Británii. Původní rozpočet projektu stanovili na 17 milionů dolarů, ale zpětná vazba investorů tlačila částku nejdříve na deset, a později dokonce na pouhé dva až pět milionů. „Nakonec jsme se rozhodli ustoupit. Některé nápady je lepší nerealizovat vůbec než je udělat levně,“ napsal. Všichni členové týmu jsou nyní bez práce, kdy jim Schofield příspěvkem zároveň uděluje veřejné doporučení pro případné náboráře.

Z příspěvku lze vycítit silnou frustraci, ale i smíření. „Strávil jsem posledních 15 až 20 let vývojem velkých AAA her s úžasnými týmy. Je to něco, co umím a co miluji. Ale s tím, jak je průmysl momentálně zmražený, se zdá, že AAA tituly jsou teď v nedohlednu.“

Na závěr přidává veterán vzkaz, který může znít jako rozloučení s profesí: „Chybí mi to všechno – tým, chaos, radost z tvorby něčeho pro fanoušky. Jsem stále tady, tvořím umění, píšu příběhy a fandím hernímu světu. Ale možná už jsem udělal svou poslední hru. Kdo ví? Pokud ano, děkuji, že jste mé hry hráli.“

Glen Schofield založil Striking Distance Studios v roce 2019. První (a zatím jediný) titul tohoto studia, The Callisto Protocol, vyšel v roce 2022. I když šlo o duchovního nástupce Dead Space, vysloužila si spíše vlažnější přijetí kritiky (viz recenzi) a zklamala i komerčně. O rok později Schofield studio opustil, přičemž odchod označil za „hořkosladký“.