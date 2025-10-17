Glen Schofield: „Skvělá videohra vygenerová skrze AI je nesmysl.“

Elon Musk nedávno oznámil, že jeho studio xAI do konce roku 2026 vytvoří „skvělou“ videohru kompletně vygenerovanou umělou inteligencí. I když je přesvědčený, že půjde o přelom v herním průmyslu, najdou se tací, kteří jeho slovy nejsou moc přesvědčení. Jedním z nich je bývalý generální manažer Visceral Games, spoluzakladatel Sledgehammer Games a zakladatel i bývalý šéf Striking Distance Studios, Glen Schofield.
Schofield se využití nástrojů umělé inteligence při vývoji nebrání. V nedávném panelu na Gamescom Asia x Thailand Games Show popsal, jak jde o skvělý pomocník při brainstormování i experimentování s vizuálními nápady během brzkých fází vývoje a zefektivňuje i zrychluje práci. Zároveň mu je jasné, že pozice AI ve videoherním průmyslu bude pouze růst a je přesvědčený, že nástroje v průběhu let vytvoří miliony nových pracovních pozic. Přesto zůstává alespoň trochu pragmatický.
Na konci přednášky se Shaun Prescott z PC Gameru tvůrce zeptal, jak se staví k nedávnému prohlášení Elona Muska. Rovnou uvedl, že mu to přijde jako nesmysl. Dříve nebo později k vygenerování velké hry umělou inteligencí sice dle jeho slov dojde, ale rozhodně nebude skvělá. Hlavní problém dle jeho slov je, že mnoho firem, které generativní nástroje vyvíjejí, nemají zkušenosti s herním vývojem. Proto jejich produkty často nejsou robustní, případně jsou v praxi nepoužitelné.
„Vytvořit hru za rok? No, někdo to určitě dokáže, ale nemyslím si, že to bude něco skvělého. Je to blázen. To si opravdu myslím a chtěl bych mu to říct do očí,“ dokončil svou odpověď.
V návaznosti na to padl doraz ohledně vzdálenější budoucnosti, třeba v horizontu pěti let. Dle Schofielda bude v té době AI schopná pomáhat při vytváření světů i postav z předpřipravených konceptů. Zároveň si stojí za tím, že generování obrázků s pomocí umělé inteligence není krádež ani etická překážka. Čerpání z datových bank již vytvořených prací se dle jeho v ničem neliší oproti fotomontáži a učení se kreslení. Při něm kopírujete díla jiných lidí, tedy i kolikrát nevědomky přejímáte jejich styl.
„Mohli by říct, že používají vlastní styl, nebo něco podobného. A já si myslím, že to je taky hloupost. Protože když se jako umělec učíte kreslit, neustále kopírujete věci jiných lidí a přebíráte jejich části. Takže co bych chtěl sdělit – nechte ty právní věci za sebou. Něco z toho je etické a každý má jiné přesvědčení, takže pracujete podle toho svého, ale neignorujte AI,“ odvětil.
Do diskuze kolem umělé inteligence následně přispěl i Hideo Kodžima, jenž se nedávno objevil na Brazil Game Show 2025. Tam ho mimo jiné vyzpovídala brazilská verze známého magazínu Rolling Stone, kde vyjádřil obavy ohledně velkého množství remaků a pokračování napříč celou populární kulturou. Chápe je sice z byznysového hlediska, dodává ovšem, že lidé potřebují nová originální díla.
Trend předělávání známých látek ale asi jen tak nezmizí. Kodžima tipuje, že v budoucnu se o jejich tvorbu postará umělá inteligence. Jeho předtucha dává smysl, protože jde o typický způsob, jakým AI používají běžní lidé – vylepšení a úprava existujícího obsahu, rozšířeného o něco nového. Dá se ovšem předpokládat, že bude ještě chvíli trvat, než to nástroje budou schopné dělat komplexně a přesvědčivě.