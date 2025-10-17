Glen Schofield: „Skvělá videohra vygenerová skrze AI je nesmysl.“
zdroj: Electronic Arts

Glen Schofield: „Skvělá videohra vygenerová skrze AI je nesmysl.“

17. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Elon Musk nedávno oznámil, že jeho studio xAI do konce roku 2026 vytvoří „skvělou“ videohru kompletně vygenerovanou umělou inteligencí. I když je přesvědčený, že půjde o přelom v herním průmyslu, najdou se tací, kteří jeho slovy nejsou moc přesvědčení. Jedním z nich je bývalý generální manažer Visceral Games, spoluzakladatel Sledgehammer Games a zakladatel i bývalý šéf Striking Distance Studios, Glen Schofield.

Elon Musk
Novinky
Elon Musk slibuje „skvělou“ AI videohru do konce roku 2026

Schofield se využití nástrojů umělé inteligence při vývoji nebrání. V nedávném panelu na Gamescom Asia x Thailand Games Show popsal, jak jde o skvělý pomocník při brainstormování i experimentování s vizuálními nápady během brzkých fází vývoje a zefektivňuje i zrychluje práci. Zároveň mu je jasné, že pozice AI ve videoherním průmyslu bude pouze růst a je přesvědčený, že nástroje v průběhu let vytvoří miliony nových pracovních pozic. Přesto zůstává alespoň trochu pragmatický.

Na konci přednášky se Shaun Prescott z PC Gameru tvůrce zeptal, jak se staví k nedávnému prohlášení Elona Muska. Rovnou uvedl, že mu to přijde jako nesmysl. Dříve nebo později k vygenerování velké hry umělou inteligencí sice dle jeho slov dojde, ale rozhodně nebude skvělá. Hlavní problém dle jeho slov je, že mnoho firem, které generativní nástroje vyvíjejí, nemají zkušenosti s herním vývojem. Proto jejich produkty často nejsou robustní, případně jsou v praxi nepoužitelné.

„Vytvořit hru za rok? No, někdo to určitě dokáže, ale nemyslím si, že to bude něco skvělého. Je to blázen. To si opravdu myslím a chtěl bych mu to říct do očí,“ dokončil svou odpověď.

V návaznosti na to padl doraz ohledně vzdálenější budoucnosti, třeba v horizontu pěti let. Dle Schofielda bude v té době AI schopná pomáhat při vytváření světů i postav z předpřipravených konceptů. Zároveň si stojí za tím, že generování obrázků s pomocí umělé inteligence není krádež ani etická překážka. Čerpání z datových bank již vytvořených prací se dle jeho v ničem neliší oproti fotomontáži a učení se kreslení. Při něm kopírujete díla jiných lidí, tedy i kolikrát nevědomky přejímáte jejich styl.

Satya Nadella
Novinky
„Microsoft prosperuje,“ uvádí generální ředitel. Srdcem firmy je umělá inteligence

„Mohli by říct, že používají vlastní styl, nebo něco podobného. A já si myslím, že to je taky hloupost. Protože když se jako umělec učíte kreslit, neustále kopírujete věci jiných lidí a přebíráte jejich části. Takže co bych chtěl sdělit – nechte ty právní věci za sebou. Něco z toho je etické a každý má jiné přesvědčení, takže pracujete podle toho svého, ale neignorujte AI,“ odvětil.

Do diskuze kolem umělé inteligence následně přispěl i Hideo Kodžima, jenž se nedávno objevil na Brazil Game Show 2025. Tam ho mimo jiné vyzpovídala brazilská verze známého magazínu Rolling Stone, kde vyjádřil obavy ohledně velkého množství remaků a pokračování napříč celou populární kulturou. Chápe je sice z byznysového hlediska, dodává ovšem, že lidé potřebují nová originální díla.

Trend předělávání známých látek ale asi jen tak nezmizí. Kodžima tipuje, že v budoucnu se o jejich tvorbu postará umělá inteligence. Jeho předtucha dává smysl, protože jde o typický způsob, jakým AI používají běžní lidé – vylepšení a úprava existujícího obsahu, rozšířeného o něco nového. Dá se ovšem předpokládat, že bude ještě chvíli trvat, než to nástroje budou schopné dělat komplexně a přesvědčivě.

Smarty.cz
Tagy:
umělá inteligence AI herní průmysl
Zdroje:
PC Gamer, DualShockers, Rolling Stone
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články