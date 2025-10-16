Američtí senátoři považují saúdské investice do EA za riziko pro národní bezpečnost

Spojené státy americké řeší další kontroverzní akvizici v herním průmyslu. Plánovaný odkup společnosti Electronic Arts v hodnotě 55 miliard dolarů, na němž se podílí saúdský investiční fond PIF a investiční firma Affinity Partners vedená Jaredem Kushnerem, vyvolal značné obavy nejen mezi hráči a analytiky, ale i mezi americkými zákonodárci.
Senátoři za demokraty Elizabeth Warren a Richard Blumenthal zaslali zprávu americkému ministrovi financí Scottovi Bessentovi, v němž vyjádřili „hluboké znepokojení nad možným zahraničním vlivem a riziky pro národní bezpečnost“, která by mohla z převzetí EA vyplynout.
„Navrhovaná transakce představuje zásadní rizika spojená s cizím vlivem a národní bezpečností, především vzhledem k reputaci fondu PIF jako strategického nástroje saúdské vlády,“ uvádí dopis. Oba senátoři tak narážejí na dlouhodobé obvinění z takzvaného „sportswashingu“ – tedy snahy Saúdské Arábie vylepšit svůj obraz prostřednictvím investic do sportu, zábavního průmyslu a kultury.
Zákonodárci upozorňují, že nejde pouze o peníze, ale o vliv. Cena, kterou investoři za EA nabízejí, je o více než 10 miliard dolarů vyšší než skutečná tržní hodnota firmy, což je podle senátorů jasný signál, že cílem je získat strategický vliv, nikoli čistě obchodní zisk.
Do celé kauzy se navíc promítá i role Jareda Kushnera, zetě současného prezidenta Donalda Trumpa. Fond Affinity Partners dostal po jeho odchodu z Bílého domu v roce 2021 investici ve výši dvou miliard dolarů právě od PIF. Warren a Blumenthal proto zpochybňují, zda Kushnerova účast na transakci není motivována snahou zajistit si schválení vládními institucemi. „Který regulátor by si troufl říct ne prezidentovu zeti?“ píší v dopise.
Podle senátorů představuje převzetí EA nejen finanční, ale i informační riziko. Společnost disponuje obrovským množstvím osobních dat hráčů, která by po dokončení akvizice mohla být přístupná autoritářské vládě. Po převzetí má EA navíc přejít do soukromého vlastnictví, čímž by vypadla z dohledu americké Komise pro cenné papíry. „Neomezený přístup k datům Američanů ze strany represivního režimu představuje zásadní hrozbu zneužití od sledování a propagandy až po cílenou cenzuru,“ varují senátoři.
V dopise se také upozorňuje, že by Saúdové mohli prostřednictvím EA ovlivňovat obsah her, včetně toho, jaké příběhy se vyprávějí o americké historii a kultuře. „Saúdská Arábie si velmi dobře uvědomuje politickou a kulturní sílu videoher, zvlášť mezi mladými lidmi,“ uzavírají apel senátoři.