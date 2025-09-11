Scenárista mírní očekávání. Bloodlines 2 nebudou pískovištěm s nespočtem možností

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nemají v rakvičce moc hezky ustláno. Jako by nestačilo, že bude upírské RPG bude bojovat s odkazem legendárního předchůdce, Paradox se ještě rozhodl rozdmýchat oheň nešťastnou situací kolem DLC s dalšími klany. Fanouškům se přístup samozřejmě nelíbí, hra se stala terčem kritiky a mnozí o ni ztratili zájem. Zbylým statečným zájemcům je pak určeno varování, že tahle upírská výprava nebude úplně velkolepá.
Publikum tak nějak automaticky čeká, že Bloodlines 2 nabídnou rozlehlý svět, kde si třeba po vzoru Baldur's Gate 3 můžete dělat skoro cokoliv. Obdobná očekávání jsou ostatně na místě, přestože původní hra nenabízela velký otevřený svět, nýbrž vedla z jasného bodu A do bodu B. Na cestě jste nicméně měli možností dost, svou postavu jste mohli do velké míry formovat a vedlejších aktivit také nebylo málo. U dvojky to ale dost možná bude ještě o něco striktnější.
zdroj: The Chinese Room
Už tvorba postavy bude povážlivě umírněná. Nenabídne sáhodlouhé rozdělování bodů ani velké úpravy vzhledu. Podle scenáristy Iana Thomase jsou úsporné možnosti důsledkem toho, že kolem vás chtějí vystavět jasný příběh, jehož budete hlavní postavou. Studio nevytváří herní pískoviště, kde byste se mohli vydat do nepřeberného množství směrů a věnovat se hromadě vedlejších aktivit. Mantinely budou jasně vytyčené a svoboda nabídne jasné hranice.
„Pokud vyprávíte konkrétní příběh, myslím, že potřebujete formu, do které ten příběh nalijete. Pokud zcela otevřete všechny možnosti a hodíte někoho do volného prostoru, jak z té postavy uděláte pilíř příběhu? Pro mě Baldur's Gate 3 představuje celé prostředí pro hraní kampaně, zatímco my jsme napsali pouze herní modul,“ vypomáhá si Thomas terminologií ze světa stolních her.
Přístup ostatně dává smysl. The Chinese Room jsou přeci jen menším týmem, který nemá zdroje ani prostředky, aby vyrobil obrovskou hru s nepřebernými možnostmi. Sevřenější titul by proto mohl být správnou cestou, ačkoliv dosavadní dojmy tomu úplně nenasvědčují.
O výsledku se na vlastní tesáky budete moct přesvědčit od 21. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Během čekání můžete bedlivě sledovat zmíněnou situaci se zpoplatněnými klany Lasombry a Toreadorů. Na PlayStationu se už vracely peníze a studio přislíbilo další změny kolem prémiové edice pokračování legendárního upírského RPG.