Scenárista mírní očekávání. Bloodlines 2 nebudou pískovištěm s nespočtem možností
zdroj: The Chinese Room

Scenárista mírní očekávání. Bloodlines 2 nebudou pískovištěm s nespočtem možností

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 9. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Galerie

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nemají v rakvičce moc hezky ustláno. Jako by nestačilo, že bude upírské RPG bude bojovat s odkazem legendárního předchůdce, Paradox se ještě rozhodl rozdmýchat oheň nešťastnou situací kolem DLC s dalšími klany. Fanouškům se přístup samozřejmě nelíbí, hra se stala terčem kritiky a mnozí o ni ztratili zájem. Zbylým statečným zájemcům je pak určeno varování, že tahle upírská výprava nebude úplně velkolepá.

Publikum tak nějak automaticky čeká, že Bloodlines 2 nabídnou rozlehlý svět, kde si třeba po vzoru Baldur's Gate 3 můžete dělat skoro cokoliv. Obdobná očekávání jsou ostatně na místě, přestože původní hra nenabízela velký otevřený svět, nýbrž vedla z jasného bodu A do bodu B. Na cestě jste nicméně měli možností dost, svou postavu jste mohli do velké míry formovat a vedlejších aktivit také nebylo málo. U dvojky to ale dost možná bude ještě o něco striktnější.

zdroj: The Chinese Room

Už tvorba postavy bude povážlivě umírněná. Nenabídne sáhodlouhé rozdělování bodů ani velké úpravy vzhledu. Podle scenáristy Iana Thomase jsou úsporné možnosti důsledkem toho, že kolem vás chtějí vystavět jasný příběh, jehož budete hlavní postavou. Studio nevytváří herní pískoviště, kde byste se mohli vydat do nepřeberného množství směrů a věnovat se hromadě vedlejších aktivit. Mantinely budou jasně vytyčené a svoboda nabídne jasné hranice.

„Pokud vyprávíte konkrétní příběh, myslím, že potřebujete formu, do které ten příběh nalijete. Pokud zcela otevřete všechny možnosti a hodíte někoho do volného prostoru, jak z té postavy uděláte pilíř příběhu? Pro mě Baldur's Gate 3 představuje celé prostředí pro hraní kampaně, zatímco my jsme napsali pouze herní modul,“ vypomáhá si Thomas terminologií ze světa stolních her.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Dojmy z hraní
Tři hodiny s Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Tenhle upír měl ještě zůstat v rakvi

Přístup ostatně dává smysl. The Chinese Room jsou přeci jen menším týmem, který nemá zdroje ani prostředky, aby vyrobil obrovskou hru s nepřebernými možnostmi. Sevřenější titul by proto mohl být správnou cestou, ačkoliv dosavadní dojmy tomu úplně nenasvědčují.

O výsledku se na vlastní tesáky budete moct přesvědčit od 21. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Během čekání můžete bedlivě sledovat zmíněnou situaci se zpoplatněnými klany Lasombry a Toreadorů. Na PlayStationu se už vracely peníze a studio přislíbilo další změny kolem prémiové edice pokračování legendárního upírského RPG.

Smarty.cz
Tagy:
upíři RPG taktická
Zdroje:
PC Gamer, PCGamesN, The Chinese Room
Hry:
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí

Nejnovější články