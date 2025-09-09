Paradox po klanové kontroverzi vrací peníze za prémiovou edici Bloodlines 2 pro PS5

Vydavatel Paradox a studio The Chinese Room ustupují tlaku komunity. Kdo si předobjednal prémiovou edici Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 na PlayStation 5, dostane během tohoto týdne své peníze zpět. Důvodem je vlna kritiky po odhalení, že dva z šesti hratelných klanů měly být původně uzamčené za dodatečný poplatek.
Komunitní manažerka DebbieElla v příspěvku na Discordu potvrdila, že refundace startují 8. září a že podrobnosti k připravovaným úpravám Paradox světu odhalí 17. září. „Pracujeme tvrdě na změnách, které jsme slíbili, a chceme se ujistit, že je provedeme správně,“ uvedla. Dodala také, že se možnost prémiovou edici znovu předobjednat zpřístupní později někdy před vydáním plánovaným na 21. října.
Nezáviděníhodná situace nastala po nedávném oznámení, kdy Paradox chystal speciální balíček Shadows and Silk za příplatek přibližně 500 korun. Ten měl odemknout dva další klany, Lasombru a Toreadory, což vzbudilo bouři nevole. Argument studia The Chinese Room zněl, že jde o obsah vyvinutý navíc po převzetí projektu od Hardsuit Labs, a proto měl být zpoplatněn samostatně. Nespokojenost fanoušků ale zřejmě nakonec vydavatele přiměla od rozhodnutí ustoupit.
zdroj: The Chinese Room
Vracení peněz se zatím týká pouze prémiových edic na PS5 zakoupených prostřednictvím PlayStation Store. Na jiných platformách se zatím nic nevrací, DebbieElla nicméně v závěru poděkovala za trpělivost a označila tento krok za první fázi širšího plánu, jak zajistit Bloodlines 2 nejlepší možný start.
Není zatím jasné, zda to znamená, že všech šest klanů bude nakonec dostupných v základní edici hry. Jak upozornil jeden z hráčů na fórech, „odstranit klany z deluxe edice je ta snadná část. Ta těžší je vymyslet, čím je nahradit“.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 má za sebou bouřlivý vývoj a očekávání fanoušků jsou obrovská. Na místě je nicméně varování, že ani změna v monetizaci nemusí být zárukou kvalitního zážitku. Jak jsem ostatně před časem napsala v dojmech z hraní: „Po prvních hodinách nemám pocit, že se rodí nová upíří královna. Spíš aristokratka, která se snaží zakrýt svůj bledý, povadlý obličej příliš silnou vrstvou pudru.“