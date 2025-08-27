Couvne Paradox od klanů pro Bloodlines 2 za paywallem? Studio zkouší žehlit PR katastrofu

Studio The Chinese Room a vydavatelství Paradox Interactive si minulý týden pořádně pošramotily reputaci. Nejenže první dojmy z chystaných Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nejsou kdovíjak pozitivní, velkou vlnou nevole vzbudilo zejména rozhodnutí zamknout dva hratelné klany za prémiovou edici, případně za DLC.
zdroj: The Chinese Room
Pokud si pokračování legendárního upírského RPG chcete zahrát za Lasombru nebo za Toreadory, vysaje vám hra z účtu bezmála 90 eur, což se mnoha lidem pochopitelně nelíbí. I proto, že bude rozšíření dostupné hned při vydání 21. října, nejde tedy o žádný dodatečný obsah, který by tvůrci nestíhali dodělat. Marketingová oddělení Paradoxu a The Chinese Room se situaci snažila hasit, teď se ale zdá, že by od zpoplatnění dvou klanů mohlo vydavatelství nakonec ustoupit.
„Nasloucháme vám ohledně přístupu ke klanům Lasombry a Toreadorů a provádíme úpravy, aby se to odrazilo i na hře. Více informací zveřejníme co nejdříve. Do té doby se k nám v 17 hodin připojte na Twitchi, kde vám předvedeme další ukázky ze hry,“ uvádí oficiální účet Bloodlines 2 na X. Pod příspěvkem se samozřejmě seběhla spousta fanoušků, kteří doufají, že Toreadory a Lasombru dostanou v rámci základní hry.
Zda se Paradox skutečně rozhodne ustoupit a nabídnout oba klany všem hráčům bez příplatku, se ukáže v následujících dnech. Krvavý šrám na reputaci už si ale vydavatel i studio odnesli a bude je stát nemalé úsilí získat zpět důvěru fanoušků. V komunitě, která na pokračování Bloodlines čekala téměř dvacet let, totiž podobné přešlapy těžko zůstanou bez škraloupu.