Chcete v Bloodlines 2 hrát za Lasombru a Toreadory? Připlaťte si!

Uf, tahle mrtvola začíná pořádně smrdět. Jakoby nestačilo, že si Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 prošlo náročným vývojem, dotkla se ho situace s Chrisem Avellonem, došlo ke změně vývojářů a Šárka z téměř finální formy ve svých dojmech rozhodně nebyla nadšená. On se vydávající Paradox ještě rozhodl přilít benzín do ohně zpoplatněním dvou klanů.
Společnost s novou ukázkou a datem vydání představila i jednotlivé edice, z jejichž obsahu vyšla najevo jedna nepěkná věc. Upíří RPG bude obsahovat celkově šest klanů s unikátními schopnostmi a styly. Jenomže v základní hře dostanete jen čtyři z nich (Brujah, Tremere, Banu Haqim a Ventrue). Pokud byste se snad chtěli zhostit role přisluhovače Lasombry nebo Toreadorů, musíte mít přístup k DLC Shadows & Silk, které najdete v prémiové edici za 89,99 eur, případně si ho dokoupíte zvlášť.
zdroj: The Chinese Room
Tahle praktika se u hráčů samozřejmě nesetkala s moc velkým pochopením. Obecně se vybízí k bojkotu hry, jejímu upirátění a lidé si říkají, jestli náhodou v Paradoxu neberou drogy. Ostatně firma je dost dobře známá svou agresivní DLC politikou. A situaci nepřidává ani fakt, že balík bude dostupný hned při vydání, tudíž by jednoduše mohl být součástí základní hry.
Jak Paradox, tak i studio The Chinese Room se pokusilo zpoplatnění dodatku obhájit. Vývojářský tým tvrdí, že se neustále snažil do hry přidávat nový obsah i na základě zpětné vazby od fanoušků na dostatečně kvalitní úrovni, u které věří, že si ji do sytosti užijí. Kvůli tomu se několikrát odložilo vydání, v čemž jim vydavatel vyšel vstříc. Odklad ale samozřejmě znamená peníze.
V tu chvíli přichází na řadu Paradox, který řekl, že vývoj her je byznys a stojí peníze. A jelikož jde o obsah vytvořený nad rámec, dávalo smysl ho zpoplatnit, což je dle nich lepší, než kdyby tam vůbec nebyl. Ano, to je samozřejmě pravda, přesto obě firmy musely negativní ohlasy očekávat, tím spíše po problematickém vývoji. Proto je trochu překvapivé, že se raději nechytili za nos a tenhle kus obsahu rovnou nedaly do základu. Lidé by byli rádi, že dostanou o dva klany nad slíbený plán, a dostaly by body k dobru. Nebo aspoň mohli Shadows & Silk vydat později, aby to vypadalo jako dodatečný obsah.
V konečném důsledku záleží ale nejvíce na tom, zda Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bude dobrou hrou. S jistotou to zjistíme 21. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.