Chris Avellone se vrací do herního průmyslu. V Republic Games tvoří ambiciózní RPG

27. 6. 2025 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Chris Avellone za sebou nemá nejlehčí roky. Herní vývojář a scenárista her jako Planescape: Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic 2 a Star Wars Jedi: Fallen Order od roku 2020 bojoval s nařčeními z predátorství a sexuálního nátlaku. Spor následně putoval k soudu, kde nakonec Avellone v roce 2023 zvítězil, byl zproštěn obvinění a za pošramocenou pověst dostal odškodné. Od té doby se pomalu připravoval na návrat do herního odvětví, který nastává nyní.

Studio Republic Games oznámilo, že se k nim Avellone připojil, aby pracoval na temném a dospělém fantasy RPG, které se inspiruje zlatým věkem žánru. Tvůrce posílí už tak zkušený tým, založený bývalým hlavním scenáristou Quantic Dreamu Adamem Williamsem, který ve francouzském studiu pracoval na Detroit: Become Human nebo na dosud vzdáleném Star Wars: Eclipse.

Tým je dle oficiálního oznámení nadšený z příchodu Avellona, protože ho zakladatel považuje za „mistra interaktivního vyprávění“. Spokojenost ale vládne na obou stranách, protože legendární tvůrce je nadšený vizí a návrhem připravované hry, především pak designovými principy a příběhovou konstrukcí. Na vrub toho Williams sdělil i několik málo detailů.

„Jak jste od našeho týmu mohli čekat, naše RPG bude mít bohatý a zajímavý příběh se spoustou důležitých voleb, odboček a konců. Náš svět bude obsahovat totalitní režim, který se snaží potlačit vzpouru, stejně jako rozdílné frakce a skupiny, k nimž se hráči a hráčky mohou přidat, což jim dává plnou svobodu vytvořit (anti)hrdiny a hrdinky, jakými chtějí být,“ slibuje.

zdroj: Archiv

Kromě toho se ve hře objeví prvky nadpřirozena a proroctví, díky němuž se dobrodružství dostane do sfér mytologie. Společně s vrstevnatým vyprávěním ale dojde i na souboje, robustní tvorbu postavy, několik společníků, románky a další oblíbené věci, které máme na RPG tak moc rádi.

Jistotou je, že s Avellonem získávají Republic Games zkušenou posilu, jež jim pomůže dosáhnout kýžených cílů i vytyčených slibů. V jejich dosažení jim má pomoct i herecká dvojice Bryan a Amelia Dechartovi, kteří se už dříve zhostili rolí právě v Detroit: Become Human.