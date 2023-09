Bloodlines 2 vstávají z mrtvých. Zhostí se jich The Chinese Room

4. 9. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování kultovního upířího RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si od oznámení v roce 2019 prochází vývojovým očistcem. Kůl do srdce hra dostala hned dvakrát, kdy oddálila datum vydání, následně musela řešit odchody klíčových lidí, změnu studia, aby pak letos v červnu vydavatel začal vracet peníze za předobjednávky. Vypadá to ale, že Bloodlines 2 konečně našly cestu ve tmě, a po čichu pomalu vyrážejí za tepající krkavicí - datem vydání. Na znovuoznamovací trailer se můžete podívat výše.

Americký Seattle je v obležení. Válka probíhající ve stínech, na periferiích a v temných uličkách hrozí, že město roztrhá zevnitř. V upírské radě vzniká nerovnováha, co by mohla uvrhnout město do občanské války nemrtvých. Vaše rozhodnutí pak určí budoucnost nové kabaly a zamíchají mocenskými kartami.

Vývoj Bloodlines 2 má na starosti britské studio The Chinese Room, které má v portfoliu spíše lineární hry s důrazem na příběh. Například Everybody's Gone to Rapture, Dear Esther nebo Amnesia: A Machine for Pigs. Vývojářský tým má proto skvělé předpoklady vytvořit zajímavou temnou atmosféru se silným příběhem. Otázkou ale bude, jak se poperou s RPG systémem, polootevřeným světem a rozvětvenými možnostmi, kterými se dějová linka může ubírat.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vyjde na podzim příštího roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.