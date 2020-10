Vývoj Bloodlines 2 se potýká s problémy, odchází další klíčová členka týmu

20. 10. 2020 10:26 | Novinky | autor: Pavel Makal

Některým herním sériím se návraty daří velmi hladce, dobrým příkladem je třeba nedávno recenzovaný Crash Bandicoot 4: It's About Time. Jiné značky ale po prvotní euforii z oznámení už dávno neočekávaného pokračování propadnou do vývojového pekla, z něhož mnohdy není návratu. To se bohužel stalo v případě Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, tedy hry, na niž se v redakci těší většina z nás.

Hra se zjevně potýká s problémy už delší dobu. Původně byla oznámena na jaře 2019 s plánovaným datem vydání v březnu letošního roku, později byla posunuta na blíže nespecifikovaný termín na konci roku 2020 a následně došlo k dalšímu odkladu, tentokrát na neznámé datum v roce 2021.

Můžeme se jen domnívat, co stojí za nedodržováním klíčových milníků a průtahy vývoje, ale je jasné, že se projekt potácí v kreativních problémech. Důkazem je srpnový odchod Briana Mitsody, scenáristy původních Bloodlines, který na novém projektu pracoval jako hlavní designér narativu, a také Ka'aie Cluneyho, kreativního ředitele studia Hardsuit Labs.

Odchod obou členů týmu měl být společným rozhodnutím Hardsuit Labs a vydavatelství Paradox Interactive, Mitsoda ovšem následně ve svém prohlášení uvedl, že nebyl součástí diskuze o ukončení spolupráce a že si není vědom vlastního pochybení. Odklady Bloodlines 2 dle jeho slov nepadají na hlavu narativního oddělení.

Uplynulo jen několik měsíců a je tu další znatelný otřes, který nabourává důvěru v úspěšné dokončení projektu. Cara Ellison, která nahradila Mitsodu na pozici vedoucího designéra narativu, totiž taktéž opouští Hardsuit Labs. Podobně jako v případě jejího předchůdce nevíme, jaký je důvod ukončení spolupráce. Tiskové prohlášení vydavatele hovoří o tom, že do projektu přinesla řadu svěžích nápadů a značná část její práce bude ve finální hře přítomna.

Osud Bloodlines 2 je tedy nejistý. Ze hry jsme toho zatím viděli dost málo (a už poměrně dávno), Hardsuit Labs navíc nepatří mezi nejzkušenější vývojářské týmy a na svém kontě mají jediný titul, Blacklight: Retribution z roku 2012.

Jako by snad osud značky Bloodlines byl podobně prokletý jako jeho protagonisté. První díl, jakkoli kritikou vřele přijatý, byl komerčním propadákem, který zavřel studio Troika Games, a i přes nezměrné kvality trpěl ještě roky po svém vydání problémy, které si nakonec hráči do značné míry opravili sami.

Nezbývá než doufat, že Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 budou mít optimističtější osud, je to ale vratká důvěra.