Brian Mitsoda byl vyhozen z týmu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

19. 8. 2020 17:57 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Pokud jsme to doteď na sto procent říct nemohli, po dnešku už to, myslím, můžeme prohlásit s nejvyšší mírou jistoty: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 na tom není dobře. Hra byla odložena na příští rok, v demech nepůsobí zrovna oslnivým dojmem a teď přišla o dvě důležité vůdčí osobnosti – Briana Mitsodu a Martina Ka’aie Cluneyho.

Brian Mitsoda na projektu pracoval jako hlavní scenárista, Cluney jako kreativní ředitel. Mitsodovo jméno je fanouškům videoher povědomější, protože byl autorem příběhu kultovního prvního dílu upírského RPG a také ústřední osobností marketingové kampaně pokračování.

Bohužel to nevypadá, že by šlo o společné rozhodnutí a že by se oba vývojáři zkrátka rozhodli věnovat odlišným projektům. Oficiální vyjádření je sice formulováno velice neutrálně a odchod Mitsody s Cluneym označuje za „společné rozhodnutí vedení Hardsuit Labs a Paradox Interactive“, tedy vývojářského studia a vydavatele hry, ale o něčem svědčí, že na onom společném rozhodnutí se zřejmě nepodíleli oba zaměstnanci.

Ještě jasnější důkaz o tom, že rozhodně nejde o hladký rozchod, poskytl sám Mitsoda ve svém vyjádření pro Rock, Paper, Shotgun. V něm označuje ukončení spolupráce za šok a tvrdí, že si není vědomý jakéhokoliv osobního pochybení. „Pokud vím, žádné zpoždění nebylo způsobeno narativním vývojem Bloodlines 2,“ píše na RPS.

Hardsuit Labs po odchodu obou mužů angažovalo Alexandra Mandryku jakožto kreativního konzultanta, který by měl plnit roli kreativního ředitele a pomoct dotáhnout projekt ke zdárnému konci. Mandryka má zkušenosti z největších značek v herním průmyslu, jakými jsou Assassin’s Creed či Far Cry, ale něco mi říká, že fanoušci série by raději na jeho místě viděli původní vývojáře.

V Hardsuit Labs, respektive v Paradoxu to ale vidí jinak, a kdyby byl švédský vydavatel s prací na Bloodlines 2 spokojený, asi by se k takto neobvyklému, radikálnímu kroku neuchyloval. Doufejme tedy, že se jedno z nejočekávanějších RPG poslední doby ještě zmátoří, postaví na nohy a předvede nám, jak se saje krev.