Upírské RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se znovu odkládá

Nespecifikovaný „konec roku 2020“, na který mělo vydání Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 připadnout, zůstane nespecifikovaným. Pokračování kultovního RPG mělo sice původně vyjít už v březnu, nakonec si na něj ale počkáte do roku 2021. Tedy v případě, že už se znovu nebude odkládat.

Posun data vydání společně oznámili zástupci vývojářského studia Hardsuit Labs a vydavatele Paradox Interactive na Twitteru. Vzhledem k tichu po pěšině, které kolem Bloodlines 2 v poslední době panovalo, není tohle rozhodnutí kdovíjak šokující.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. pic.twitter.com/M3xR5qOOpN