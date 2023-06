Paradox vrací peníze za předobjednávky Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

8. 6. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Po delší době se o slovo přihlásilo samým neštěstím stíhané upírské RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a opět to bohužel není se zprávou, která by na první dobrou zrovna nějak potěšila dlouhá léta čekající fanoušky: Budou se vracet peníze za předobjednávky všech krabicových edic hry a na požádání dostanou svou platbu zpátky i potenciální majitelé digitálních verzí.

Po přečtení odůvodnění nicméně zjistíme, že se snad nejedná o žádnou poslední tragédii a závěrečný hřebík: Je to kvůli tomu, že se jednoduše bude měnit obsah krabicovek. Zahrnovaly totiž předměty, které vzhledem ke změně vývojářského studia a zřejmě rozdílné vizi nových tvůrců „již nadále adekvátně nereprezentují hru“. Kupující by proto nedostal, zač původně zaplatil. Jakmile si tvůrčí tým ujasní podobu nových krabicových edic, předobjednávky budou opět spuštěny.

Digitální předobjednávky platí i nadále v nezměněné formě, ale pokud se rozhodnete, že o hru již nestojíte, vydavatel vám na požádání také vrátí peníze. Podrobnější informace, jak v takovém případě postupovat, naleznete zde.

O hře samotné jsme se nic moc nového nedozvěděli. Jisté nicméně je, že ji Paradox nakonec nezrušil, ačkoliv víme, že se o tom poté, co byl vývoj před půldruhým rokem odebrán studiu Hardsuit Labs, vážně uvažovalo. Práci na upírském dobrodružství v Paradoxu svěřili jinému týmu, ale zatím neprozradili jakému. Neodhodlali se k tomu ani tentokrát, jen slibují, že se vše dozvíme letos v září, přičemž by se v tu dobu měla pořádně ukázat i nová podoba titulu.

Vzhledem k tendenci mlžit a tajnůstkařit pak není příliš překvapivé, že stále neznáme ani žádné konkrétnější datum vydání. Vydavatel se opět jen odvolává na zmíněnou zářijovou předváděčku, čímž potvrzuje loňská slova šéfa Paradoxu Fredrika Westera, který přiznal, že se s Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 už spálili docela dost a hodlají proto být s konkrétními oznámeními opatrnější, dokud si nebudou opravdu na beton jistí. K uchlácholení jsme alespoň dostali sadu nových obrázků, které můžete zhlédnout v galerii výše.