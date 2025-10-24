Nindžové nikdy nespí. Assassin's Creed Shadows vylepšuje parkour a plíží se na Switch

Assassin's Creed Shadows prodělalo v poslední době slušivé úpravy novými aktualizacemi i prvním příběhovým rozšířením Claws of Awaji. Ubisoft tím pokračuje ve své už tradičně příjemné podpoře po vydání, která pokračuje i v dalších podzimních dnech.
Už příští týden, 28. října, přibude desátý velký update, aby se Jasuke a Naoe mohli pohybovat plynuleji. Asi jste si odvodili, že je zaměřený na parkour, který dá hráčům větší volnost. Přibude možnost ručního skoku z objektů, prvek směrového zachycení římsy po dlouhém pádu, rozšíření vertikálního uchopení římsy a pokročilá možnost vypnutí omezení pro skoky ze stran a úskoky z libovolné výšky.
Novinkou bude i nová aktivita Corrupted Castles, v níž hráči znovu navštíví hrady. Ty jsou ale tentokrát zahlcené anomáliemi systému Animus, což představuje vyšší obtížnost. Úspěch vás obohatí unikátními odměnami.
Na novinky pak 25. listopadu naváže aktualizace jedenáctá obsahující třetí příběhový nášup skrze úkol „A Puzzlement“. Objeví se v něm nepřátelé z minulosti Naoe, kteří se snaží vykoupit a připojit se k japonskému bratrstvu. Během toho se hrdinka naučí variaci Jasukeho bojového kopu, zatímco neohrožený samuraj zjistí, jak nepřátele zneškodnit bez použití smrtící síly. Vlastnosti, které si navíc vyzkouší v přátelském duelu.
Ve stejný den si ještě fanoušci užijí novou hádanku spojenou s Isu, a také další spolupráci s jinou značkou. Ta předcházející přinesla lehce hororový obsah ve spojení s Dead by Daylight.
Podzimní nálož obsahu završí port na Nintendo Switch 2, jehož se majitelé hybridní konzole dočkají 2. prosince. Jejím obsahem budou všechny doposud vydané aktualizace s výjimkou placeného rozšíření Claws of Awaji. To na hybridní konzoli vyjde až někdy v průběhu příštího roku. Útěchou může být využití dotykového ovládání i podpora sdíleného postupu napříč platformami. Hra vyjde s cenovkou 60 dolarů za běžnou a 100 dolarů za prémiovou edici.
Zdá se však, že Ubisoft tímhle výčtem nekončí. Do konce roku by do Assassin's Creed Shadows ještě měly přibýt nové zakončovací chvaty, speciální mise, odměny a obsah v místním obchodě.