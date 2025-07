Feudální Japonsko expanduje: Ubisoft odhalil letní plány pro Assassin’s Creed Shadows

Cesta Assassin’s Creed Shadows teprve začala, protože francouzský Ubisoft plánuje dlouhodobou podporu, s níž bude feudální Japonsko pouze růst. Slib, který jasně dokazuje představenými plány na zbytek letošního léta.

Už za pár dní, přesně 29. července, vyjde aktualizace s režimem New Game+, takže si příběhem projdete znovu s nastřádaným vybavením a zachovanou úrovní postupu. S tím se navýší maximální možný level postavy, kovárny i vědění, na které se váže i několik dodatečných trofejí. Update je zdarma, placené položky představují novinky v herním obchodě včetně dalších kosmetických doplňků.

Here is what is coming to #AssassinsCreedShadows during the next few months:



◼️ New Game+ releases July 29

◼️ Our next AMA is scheduled for August 12

◼️ A new community update is coming early Sept

◼️ Claws of Awaji releases Sept 16



