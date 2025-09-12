Assassin's Creed Shadows se připravují na první rozšíření hromadou svěžích úprav
zdroj: Ubisoft

Assassin's Creed Shadows se připravují na první rozšíření hromadou svěžích úprav

12. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Už příští týden, 16. září, vychází první rozšíření pro Assassin's Creed Shadows. V Claws of Awaji nás čeká nová oblast, nový druh zbraně a příběh na více než deset hodin na ostrově, který ovládá frakce Senzoku Ippa. Naoe a Yasuke se tu dostanou do spárů nové hrozby a hráči se dočkají nejen čerstvých příběhových linek, ale také legendárního lootu, nových schopností, a hlavně nové zbraně – tyče Bo, která rozšíří akrobatický arzenál Naoe. S ní už hráči dostanou novou misi Go with the Bo, ve které si mohou tyč vyzkoušet a po jejím splnění si ji odnést jako trvalou výbavu. Zdarma se zpřístupní všem.

Assassin’s Creed Shadows
Recenze
Assassin’s Creed Shadows – recenze vyžádaného výletu do Japonska

Ještě před tím ale vyšla aktualizace 1.1.1., která hru připravuje na příchod DLC. Level cap se zvedá na 100 a asasínský úkryt dostal sadu zásadních vylepšení. Každá budova má nově dvě další úrovně upgradu, základna sama o sobě tři nové levely a s nimi i bonusy jako rychlejší růst, lepší crafting nebo silnější spojence. Díky meditaci lze nově posouvat čas, zvědové dokáží odhalit úkryty i vyhlídky a kovárna umožňuje vylepšovat vybavení na zcela nové kvality Mythic a Artifact. Ty přinášejí brutální posílení statů a dlouhodobý cíl pro hráče, kteří se chystají do dalších cyklů New Game+.

Nechybí ani nový Project Sanctuary v Animus HUBu, kde si můžete vyzvednout Eziovu zbroj, unikátní kusarigamu a další odměny. Majitelé Claws of Awaji navíc narazí na čerstvé anomálie, které se objevují přímo na novém ostrově.

zdroj: Vlastní

Technická stránka hry se dočkala odemčených cutscén nad 30 FPS na PC a obrovského seznamu oprav – od nefunkčních perků přes vizuální bugy až po záseky v questech. Celkově jde o masivní balík změn, který hru připravuje na Claws of Awaji. Assassin's Creed Shadows je k dispozici na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.

