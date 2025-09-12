Assassin's Creed Shadows se připravují na první rozšíření hromadou svěžích úprav

Už příští týden, 16. září, vychází první rozšíření pro Assassin's Creed Shadows. V Claws of Awaji nás čeká nová oblast, nový druh zbraně a příběh na více než deset hodin na ostrově, který ovládá frakce Senzoku Ippa. Naoe a Yasuke se tu dostanou do spárů nové hrozby a hráči se dočkají nejen čerstvých příběhových linek, ale také legendárního lootu, nových schopností, a hlavně nové zbraně – tyče Bo, která rozšíří akrobatický arzenál Naoe. S ní už hráči dostanou novou misi Go with the Bo, ve které si mohou tyč vyzkoušet a po jejím splnění si ji odnést jako trvalou výbavu. Zdarma se zpřístupní všem.
Ještě před tím ale vyšla aktualizace 1.1.1., která hru připravuje na příchod DLC. Level cap se zvedá na 100 a asasínský úkryt dostal sadu zásadních vylepšení. Každá budova má nově dvě další úrovně upgradu, základna sama o sobě tři nové levely a s nimi i bonusy jako rychlejší růst, lepší crafting nebo silnější spojence. Díky meditaci lze nově posouvat čas, zvědové dokáží odhalit úkryty i vyhlídky a kovárna umožňuje vylepšovat vybavení na zcela nové kvality Mythic a Artifact. Ty přinášejí brutální posílení statů a dlouhodobý cíl pro hráče, kteří se chystají do dalších cyklů New Game+.
Nechybí ani nový Project Sanctuary v Animus HUBu, kde si můžete vyzvednout Eziovu zbroj, unikátní kusarigamu a další odměny. Majitelé Claws of Awaji navíc narazí na čerstvé anomálie, které se objevují přímo na novém ostrově.
zdroj: Vlastní
Technická stránka hry se dočkala odemčených cutscén nad 30 FPS na PC a obrovského seznamu oprav – od nefunkčních perků přes vizuální bugy až po záseky v questech. Celkově jde o masivní balík změn, který hru připravuje na Claws of Awaji. Assassin's Creed Shadows je k dispozici na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.