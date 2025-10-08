Nenáviděná postava z Borderlands 3 se měla objevit i ve čtyřce. Byla nahrazena

Po vydání Borderlands 4 si fanoušci série rychle všimli jedné nápadné absence – Ava, kontroverzní siréna z třetího dílu, se v nové hře vůbec neobjevuje. Postava, která při svém debutu v roce 2019 rozdělila komunitu, z příběhu podle všeho zmizela během vývoje.
Na možnost, že Ava měla v Borderlands 4 původně hrát určitou roli, upozornil dataminer a tvůrce obsahu EpicNNG, který v souborech objevil několik zmínek s jejím jménem. Tyto soubory údajně obsahovaly popis jejích schopností nebo pasáže, kde měla doprovázet Zanea, jednoho z hratelných hrdinů. V databázi se našly i stopy po jejím mazlíčkovi Hermesovi, který se však v hotové hře objevuje po boku jiné sirény, Amary.
Právě Amara se tak podle všeho stala náhradou za Avu z herního hlediska i v rámci příběhového zasazení. Objevuje se po boku starých známých, poblíž ztroskotané lodi Sanctuary, která navazuje na události předchozího dílu.
Zda k tomuto rozhodnutí vedla i nepříznivá reakce fanoušků na Avu z Borderlands 3, zůstává otázkou. Šéf studia Randy Pitchford se už loni veřejně ptal komunity, jak na postavu nahlíží, kdy reakce byly, mírně řečeno, rozporuplné. Někteří hráči ji označovali za neúnosně otravnou a přehnaně dramatickou, jiní ji bránili jako realistickou mladou postavu s prostorem k osobnostnímu rozvoji.
V Borderlands 4 však po siréně plné ambicí nezůstala ani stopa. Fanoušci si na sociálních sítích rychle všimli, že po Avě není ani vidu, ani slechu, zatímco jiné oblíbené postavy jako Claptrap, Mordecai nebo Tiny Tina se vrátily v plné parádě, nebo si střihly alespoň menší cameo.
Rozhodnutí odstranit Avu tak může být součástí širší snahy vyhovět dlouhodobým přáním hráčů, podobně jako se v Borderlands 4 objevil posuvník hlasitosti pro Claptrapa – zpočátku vtip, ze kterého se vyklubala reálná funkce. Může se ale samozřejmě stát, že se mladá siréna objeví později v některém z příběhových rozšíření.