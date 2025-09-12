Neil Druckmann vysvětluje, proč opustil seriál The Last of Us
Neil Druckmann | zdroj: HBO

12. 9. 2025 16:30 | autor: Šárka Tmějová

Neil Druckmann, kreativní ředitel herní série The Last of Us a bývalý spolushowrunner oceňovaného seriálu HBO, se rozhodl po dvou úspěšných sériích od projektu odejít. Seriál, který si vysloužil šestnáct nominací na Emmy a má potvrzenou třetí řadu, bude dále pokračovat bez jeho každodenního dozoru.

The Last of Us season 2
Třetí řada The Last of Us dorazí za dva roky, HBO věří Mazinovi i bez Druckmanna

V rozhovoru pro Variety Druckmann popsal, že na svůj odchod začal myslet ve chvíli, kdy se formovalo složení scenáristického týmu pro třetí řadu. „Podíval jsem se na to, co mě čeká – jak by mohla vypadat další sezóna, a také na všechny ostatní projekty spojené s The Last of Us, které řeším. K tomu pracuji na několika hrách, především na naší nové velké značce Intergalactic: The Heretic Prophet, která mi zabírá nejvíc času. Došlo mi, že pro všechny své povinnosti udělám nejlíp, když zůstanu spíš na vyšší úrovni jako dohled,“ vysvětlil.

Druckmann zároveň přiznal, že pro něj bylo složité kombinovat práci na seriálu s vedením studia Naughty Dog. „Oceňuji, kolik lidí v Naughty Dog se chopilo iniciativy, když jsem pracoval na druhé sérii. Hodně jsem se zapojil do přípravy, psaní a režie šesté epizody druhé řady, ale nebyl jsem si jistý, jestli bych to zvládl znovu. Proto jsem cítil, že jakmile jsme uzavřeli propagační kolečko a blížil se start prací na třetí řadě, nastal správný čas všechno přehodnotit,“ uvedl.

Jeho role v budoucnu se proto změní. Nebude už přímo showrunnerem, ale spíš jakýmsi strážcem celkové vize. „Ačkoli mi chybí možnost ponořit se do detailů, připomínek ke scénářům nebo efektům, snažím se na to nahlížet z větší výšky. Moje naděje pro třetí řadu je, že bude stejně věrná originálu jako ta první, což považuji za zlatý standard adaptací,“ řekl Druckmann.

Vedle seriálového The Last of Us se tak jeho pozornost soustředí hlavně na Intergalactic: The Heretic Prophet, novou sci-fi značku pro PlayStation, která zatím nemá datum vydání. O chystanou hru přitom už projevili zájem i hollywoodští producenti, takže by se jednou mohla dočkat vlastní filmové či seriálové adaptace.

