Třetí řada The Last of Us dorazí za dva roky, HBO věří Mazinovi i bez Druckmanna

18. 7. 2025 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Fanoušci a fanynky seriálové adaptace The Last of Us si budou muset na pokračování skoro dva roky počkat. HBO oficiálně potvrdilo, že třetí sezóna dorazí až v roce 2027. Podle výkonného ředitele HBO Caseyho Bloyse se premiéra chystá na tento rok, zatím bez konkrétního data nebo alespoň období. Pokud by tvůrci dodrželi dosavadní tempo, mohlo by jít o jaro nebo léto.

V nadcházejícím pokračování bude hrát klíčovou roli postava Abby v podání Kaitlyn Dever, v této chvíli ovšem není jasné, zda bude zbytek příběhu z The Last of Us Part: II rozdělený ještě do dalších řad, případně kde nastane ona dělicí čára. Jak Bloys uvedl v rozhovoru pro Variety, konečné rozhodnutí nechává na showrunnerovi Craigu Mazinovi, který stojí za dosavadními sériemi.

Naopak Neil Druckmann, autor původní hry a dosavadní spoluautor seriálu, se ze seriálového týmu stáhl, aby se mohl plně věnovat práci v herním studiu Naughty Dog. „Neil má na starosti vývoj her a vedení celého studia, což je obrovská zodpovědnost. Chápu, že se musí soustředit na to,“ komentoval jeho odchod Bloys. „Ale věřím, že nám zanechal velmi silný základ, na kterém může Craig dál stavět. Je to profík a já se o třetí sezónu vůbec nebojím.“

Seriál se navíc může opřít o silnou podporu kritiků. Letos si odnesl šestnáct nominací na Emmy, což jen potvrzuje, že jde o jeden z nejpopulárnějších projektů HBO posledních let. Zda se třetí série stane i tou poslední, zatím není jisté. Finální rozhodnutí padne až podle toho, jak se Mazin rozhodne adaptovat zbytek herního materiálu, už dřív se ale nechal slyšet, že hry mají dost materiálu na čtyři řady.

Kdo by si chtěl čekání na další část seriálu zkrátit, může se pustit třeba do nového updatu pro The Last of Us: Part II Remastered s chronologickým režimem. Umožní vám projít příběhem bez časových skoků, kdy se hraní za Ellie a Abby v Seattlu průběžně střídá. Ideální způsob, jak si příběh osvěžit a připravit se na další kus adaptace v roce 2027.