Další triumf pro seriálové The Last of Us. Druhá série si vysloužila 16 nominací na Emmy

16. 7. 2025 13:27 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Druhá řada seriálové adaptace The Last of Us od HBO si připsala dalších 16 nominací na Emmy, čímž se celkový počet nominací pro postapokalyptický hit vyšplhal na úctyhodných 40. Seriál se opět uchází o cenu za Nejlepší dramatický seriál, přičemž Bella Ramsey a Pedro Pascal byli nominováni za své hlavní role Ellie a Joela. Mezi nominovanými jsou také Kaitlyn Dever a Catherine O'Hara za vedlejší ženské role Abby a Gail, stejně jako Joe Pantoliano a Jeffrey Wright za epizodní role Eugena a Isaaca.

Tvůrce herní předlohy a producent seriálu Neil Druckmann na sociální síti X poděkoval Akademii a celé tvůrčí ekipě. Uvedl, že sledovat, jak si příběh z The Last of Us: Part II nachází nové publikum a uznání, je pro studio Naughty Dog skutečným potěšením. Mezi další nominace patří ocenění za masky, zvuk, střih i vizuální efekty.

První sezóna získala celkem 24 nominací a proměnila osm z nich. Tak uvidíme, zda se jí ta druhá dokáže vyrovnat, nebo ji dokonce překonat. Vítězové 77. ročníku cen Emmy budou vyhlášeni 14. září.