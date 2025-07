Neil Druckmann opouští seriál The Last of Us. Soustředí se na nový projekt studia Naughty Dog

3. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Neil Druckmann, hlavní tvůrčí síla stojící za herní i televizní verzí The Last of Us, oznámil, že se po dokončení druhé série stejnojmenného seriálu stahuje z dalších prací na televizní adaptaci. V oficiálním prohlášení na sociálních sítích označil toto rozhodnutí za obtížné, zároveň však zdůraznil, že nyní je správný čas předat otěže dál a přesunout veškerou svou pozornost zpět ke studiu Naughty Dog, které vede z pozice šéfa a kreativního ředitele.

„Spolupráce na seriálu byla jedním z vrcholů mé kariéry,“ napsal Druckmann. „Bylo mi ctí pracovat po boku Craiga Mazina jako výkonný producent, režisér a scenárista na aktuálních dvou sériích.“ V prohlášení zároveň poděkoval celému štábu za jeho pečlivý přístup k adaptaci prvního dílu hry a za pokračující úsilí při snaze převést The Last of Us: Part II na televizní obrazovky.

Druhá sezóna, kterou HBO odvysílalo na začátku roku, navázala na děj pět let po událostech první řady. Joel a Ellie v podání Pedra Pascala a Belly Ramsey se usídlili v komunitě v Jacksonu. Diváci se zároveň seznámili s novými postavami, jako jsou Abby (Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Mazino) či Gail, kterou ztvárnila Catherine O’Hara.

zdroj: Liane Hentscher / HBO

Craig Mazin, který zůstává hlavním showrunnerem seriálu, potvrdil, že seriálové The Last of Us nadále počítá alespoň se čtyřmi řadami. „Není možné, abychom celý příběh uzavřeli ve třech řadách,“ řekl Mazin s tím, že druhá série překonala veškerá jejich očekávání.

Druckmann se mezitím naplno přesouvá k vývoji nové hry Intergalactic: The Heretic Prophet, kterou ve studiu Naughty Dog píše a režíruje. Jedná se o ambiciózní projekt zasazený do alternativní historie s fiktivním náboženstvím, které má podle tvůrce výraznou roli v místním světě. V březnu Druckmann uvedl, že představitelku protagonistky nové hry, herečku Tati Gabrielle, předem připravovali na reakce internetu, a to s ohledem na předchozí kontroverze kolem druhého dílu The Last of Us.