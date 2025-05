Herci ze seriálu The Last of Us vysloužil jeho výkon roli v nové hře od Naughty Dog

20. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Výkon jednoho z herců z adaptace The Last of Us od HBO udělal na showrunnera a kreativního ředitele studia Naughty Dog v jedné osobě takový dojem, že se rozhodl ho okamžitě obsadit do chystané herní sci-fi odysey Intergalactic: The Heretic Prophet.

V nejnovější šesté epizodě druhé řady úspěšného seriálu se poprvé objevuje postava, která se v původních hrách vůbec nevyskytuje – Joelův otec Javier Miller, policista z Austinu v 80. letech. Ztvárnil ho Tony Dalton, známý mimo jiné z role charismaticky děsivého Lala Salamancy ve Volejte Saulovi.

Tvůrce seriálu a zároveň šéf Naughty Dog Neil Druckmann si Daltona nemohl vynachválit: „Byl mojí první volbou,“ řekl v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly. „Je to nejvíc okouzlující a zároveň nejvíc hrozivý muž, jakého jsem kdy v televizi viděl.“

Druckmann byl výkonem herce natolik ohromen, že mu nabídl roli v připravované hře Intergalactic: The Heretic Prophet – doslova na place. „Okamžitě jsem věděl, že se tam hodí,“ řekl. „Prostě jsem mu to nabídl.“

Druckmann ani Dalton zatím neprozradili, koho bude slavný herec ve sci-fi titulu pro PlayStation 5 hrát. Ve hře se ale kromě něj objeví i Tati Gabrielle, která v seriálu hraje Noru a znát ji můžete také z filmové adaptace Uncharted. Herečka nedávno přiznala, že ji Druckmann kvůli hlavní roli lovkyně hlav Jordan A Mun po zkušenostech s The Last of Us: Part II preventivně připravoval na vlnu internetové kritiky.

Intergalactic: The Heretic Prophet zatím nemá stanovené datum vydání, podle nedávného rozhovoru ale hru i tvůrčí tým čeká ještě dlouhá cesta, a tak si na výsledek nejspíš ještě několik let počkáme.