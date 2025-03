Neil Druckmann odhalil první podrobnosti o Intergalactic: The Heretic Prophet

11. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nová značka od studia Naughty Dog – Intergalactic: The Heretic Prophet – se pyšní skvělou stylizací, o hře samotné toho ale z oznamovacího videa zatím moc nevíme... Teda kromě toho, že půjde zřejmě o sci-fi akční adventuru. Šéf studia a režisér hry Neil Druckmann v podcastu Creator to Creator prozradil, že tematicky nás opět čeká zkoumání šedé morální zóny a odvrácené strany civilizace, jak tomu bylo například v The Last of Us.

Intergalactic bude, jak je už z podtitulu patrné (kacířský prorok – pozn. red.), hrou o náboženství. Děj se odehrává přibližně dva tisíce let v alternativní budoucnosti, která se od té naší odchýlila v 80. letech 20. století – proto synťáky od Trenta Reznora a Attica Rosse, tenisky a celková osmdesátková estetika.

Středobodem bude planeta Sempirie, která byla posledních 600 let odtržená od zbytku galaxie. Naughty Dog pro oběžnici sepsal dva tisíce let historie, během které hrálo nezanedbatelnou roli právě náboženství. Cílem bylo na hráče přenést pocit osamělosti a dezorientace v neznámém, ale povědomém světě. Ostatně, uprchnout z planety a stát se prvním člověkem, který Sempirii po mnoha stovkách let opustí, bude váš cíl.

Z rozhovoru taky vyplývá, že se Intergalactic: The Heretic Prophet jen tak nedočkáme. Druckmann přiznal, že Naughty Dog má před sebou ještě dlouhou cestu a že studio zatím ještě nemá ukotvenou ani finální představu o hře. Tipoval bych, že exkluzivita pro PlayStation 5 tak vyjde nejdřív příští rok, spíš ale ještě později.