Takhle měl příběh The Last of Us: Part II vypadat od začátku! Nový režim mění úplně všechno

9. 7. 2025 10:52 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Přiznám se, že nemám rád flashbacky ve hrách. Vždycky mi přišly jako laciné a neelegantní berličky, které vytrhávají z tempa a zbytečně rozkouskovávají vyprávění. Z moderních her mi nejvíce vadilo použití vzpomínkových sekvencí v The Last of Us: Part II, kde se najednou v polovině hry opět vracíme v čase a ve velmi vypjatém a napínavém momentě zase trávíme hodiny příběhovou expozicí, tentokrát jen z jiné perspektivy.

Asi nejsem jediný, komu by udělalo radost chronologické vyprávění příběhu, protože přesně takový režim teď The Last of Us: Part II Remastered dostává! V novém módu, který vyšel v rámci bezplatného updatu, teď sice budete na střídačku skákat mezi vyprávěním Ellie a Abby, události ale na sebe budou chronologicky navazovat. Doceníte tak třeba skutečnosti a detaily příběhu, na které jste mohli po hodinách hraní za jednu postavu zapomenout, nebo fakt, jak těsně se protagonistky míjely.

Tvůrci z Naughty Dogu a studia Nixxes, kteří se střihačskými nůžkami pečlivě řadili jednotlivé scény tak, jak jdou postupně za sebou, ale upozorňují, že jestli máte před sebou první průchod hrou, radši si ji zahrajte tak, jak Neil Druckmann původně zamýšlel. Chronologický mód je spíše pro fanoušky, kteří Seattle prošli křížem krážem a rádi by na ikonický příběh nahlédli z jiné perspektivy. Musím uznat, že vypadá jako skvělý důvod se do hry vrátit znovu.

K chronologickému režimu se váží také nové trofeje, ale i dvojice skinů do roguelite režimu Není návratu pro Joela a Tommyho, které se inspirují v jiné sérii od studia Naughty Dog. The Last of Us: Part II Remastered je k dispozici na PC a PlayStationu 5.