Mladí hráči ve hrách málo utrácejí. Generace Z se snaží maximálně šetřit
zdroj: Lenovo

PC

12. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ekonomická situace mladým nepřeje: Téměř neexistující možnost koupě vlastního bydlení, neustále se zvyšující životní náklady a komplikovaný pracovní trh je nutí, aby maximálně šetřili. Snaha, která se jasně propisuje i do segmentu zábavy, videohry nevyjímaje. 

Podle červnového průzkumu americké společnosti Circana (děkujeme The Wall Street Journal) lidé ve věku od 18 do 24 let utráceli od ledna do dubna 2025 o 13 % méně než loni. Nejvíc přitom šetřili právě na videohrách, za které oproti minulému roku utratili o 24 % méně.

Ve chvíli, kdy se tento klesající trend porovná s ostatními věkovými skupinami, je rozdíl propastný. U lidí nad 25 let se pokles útraty za hry v průměru vešel do víceméně zanedbatelného jednoho procenta, což se dá stále považovat za stabilní výdaj. V jiných kategoriích (doplňky, sportovní náčiní, malé spotřebiče) pak ochota utrácet u starší generace dokonce vzrostla.

Přestože výzkum pokrývá americký trh, obecné závěry se s největší pravděpodobností dají vztáhnout i na jiné země, kde populaci postihují podobně nepříznivé ekonomické faktory. Ostatně je dost možná pociťujete i vy sami. A jakmile do rovnice přidáme rostoucí ceny prémiových her, kdy se u velkých titulů postupně stává standardem cenovka kolem 70 až 80 euro, zatímco nijak neklesají ani ceny herního hardwaru, dává smysl, že si mladí s omezeným příjmem dvakrát rozmyslí, jestli nedat přednost nějakému lacinějšímu koníčku.

Tyto aspekty ale na trhu otevírají zajímavé možnosti pro menší či středně velké hry se střídmější cenovkou, které nabízí cenově přístupnou možnost pro „povyražení“ si s vašimi přáteli. Takové populární Peak či Repo jsou toho jasným příkladem. Nemluvě o free-to-play modelu, kde jsou hry v základu přístupné zdarma, nakupování kosmetických předmětů i herních výhod je v nich ale pak mnohdy otázkou určité prestiže. 

Jisté nicméně je, že se herní trh mění, stejně jako jeho zákazníci. Takže jestli aktuální klesající trend u mladých bude pokračovat, lze očekávat jistou formu odezvy ze strany herních firem. Je ale samozřejmě otázkou, v jaké podobě a rozsahu.

Smarty.cz
Tagy:
trh analýza ekonomika horolezectví hráči online horor multiplayer kooperace indie hra gaming generace z online kooperace
Zdroje:
PC Gamer, Wall Street Journal
Hry:
REPO Peak
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články