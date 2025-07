Nemáte peníze na Switch 2? Užijte si Maria jinde, doporučuje šéf Nintenda

5. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Cena konzole Nintendo Switch 2 byla předmětem diskuzí ještě před svým oznámením. Vzhledem k výkonu hardwaru i přístupné povaze stroje zkrátka mnozí doporučenou cenovku 449,99 dolarů (u nás se standardně prodává za 12 490 Kč) považují za příliš vysokou. A nejedná se pouze o hráče a fanoušky, ale zjevně i o investory.

Během nedávného hovoru o plánech a finančním výhledu japonské společnosti vyjádřil jeden z investorů znepokojení nad vyšší cenou oproti předchozím konzolím. Obával se, že by mohla omezit dostupnost pro menší děti, jelikož jejich rodiče budou pečlivěji zvažovat, jestli jim zařízení koupí.

Na obavu reagoval prezident společnosti Šuntaró Furukawa s přesvědčením, že Switch 2 nabízí množství funkcí, které cenu ospravedlňují. Jde o běžné hájemství, které by k vysvětlení stačilo. Furukawa však pokračoval a v navazujících slovech nepřímo naznačil, že pokud si někdo nemůže nový hardware dovolit, může se s oblíbenými postavami z her od Nintenda setkat jinde. Doplnil, že nadále vytvářejí zajímavé atrakce mimo prostředí konzole, mezi nimiž lze zmínit Nintendo Museum v Japonsku nebo filmové adaptace The Legend of Zelda a Super Mario Bros.

„Je pravdou, že Nintendo Switch 2 má vyšší cenu než naše předchozí herní systémy. Nabízíme různé příležitosti mimo naše konzole, aby se malé děti mohly setkat s oblíbenými postavičkami z herních světů Nintenda i mimo ně, přičemž jedním z cílů je, aby nakonec na našich zařízeních hrály. I proto pečlivě sledujeme, do jaké míry se cena systému může stát překážkou,“ pravil.

Faktem však zůstává, že Nintendo nemá mnoho důvodů ke snižování ceny. Prodeje jsou nadále silné a pokud lze věřit uniklé dokumentaci pro investory, za necelý měsíc se prodalo 5 milionů kusů Switche 2. Na počet dominuje USA s 1,8 milionu, zatímco domácí Japonsko je pozadu jen lehce, protože má na svědomí 1,47 milionu prodaných kusů. Evropa mezitím hlásí 1,18 milionu a zbytek světa 550 tisíc konzolí. Údajně ale šlo o neúplná data a konečná čísla budou ještě o něco vyšší.

Nintendo navíc připomíná, že původní Switch zůstává dobrou alternativou, kterou bude nadále podporovat. Prezident slíbil, že se na něj chystá hned několik nových her, které ale samozřejmě vyjdou i na novější verzi, kde se budou lépe hýbat a vypadat. Je tak už na každém, aby se rozhodl, jestli mu předchozí verze stačí.