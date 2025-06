Nintendo stále dominuje rodinnému stříbru. Hry třetích stran na Switchi 2 bojují s nezájmem

20. 6. 2025 14:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Switch 2 je další úspěšnou konzolí Nintenda, která se už na startu může pyšnit rekordy. Během prvních čtyř dní se povedlo prodat 3,5 milionu kusů, čímž se stroj stal nejrychleji prodávaným kusem hardwaru japonské společnosti. Úspěch se ale zjevně uplatňuje pouze u domácích, jelikož ostatní herní firmy s konzolí zatím trochu bojují.

Specificky jde o vývojáře třetích stran, kteří si stěžují na nezájem o hry na Switchi 2. Nízká čísla prodejů vyplývají také z newsletteru The Game Bussiness analytika Christophera Dringa. Ačkoliv se týkají trhu ve Velké Británii a USA, dá se předpokládat, že se situace v ostatních zemích nebude moc lišit.

Ze statistiky vyplývá z nich, že 48 % prodaných fyzických kopií her ve Velké Británii tvoří tituly od Nintenda. Pokud by se do této rovnice zahrnul i balíček konzole se hrou Mario Kart World, dostalo by se Spojené království dokonce na 86 %. V Americe je situace ještě „horší“, v USA si hry přímo od výrobce konzole (bez bundlu s Mario Kartem) z koláče ukously rovnou 62% podíl.

Vzhledem k tomu, že při uvedení konzole byly na fyzickém nosiči dostupné akorát tři hry od Nintenda (kromě Mario Kartu ještě The Legend of Zelda: Breath of the Wild a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve speciální edici pro Switch 2), zatímco jiní vydavatelé uvedli rovnou 13 titulů, jde o hodně markantní nepoměr. Jen se potvrzuje teorie, že si Switch 2 lidé nekupují, aby na něm hráli multiplatformní tituly, ačkoliv ho na start doprovodilo třeba Hogwarts Legacy nebo Split Fiction. Na druhou stranu, jde o starší hry, které mnozí můžou mít odehrané někde jinde. Za rok, dva se už může zpívat úplně jiná písnička.

Dring současně upozorňuje, že se situace pro hry třetích stran přece jen zlepšila oproti startu prvního Switche, kde tituly od Nintenda s 89 % prodeje naprosto válcovaly. Přesto jsou čísla prodejů titulů od třetích stran většinově malé, což potvrdil i nejmenovaný vydavatel, který uvedl, že jsou výsledky „pod jejich nejnižšími očekávaními“.

Nakonec se najdou i výjimky. Jednu konkrétní představuje CD Projekt RED a jeho Cyberpunk 2077. Stal se nejlépe prodávanou hrou externích studií při startu Switche 2, tempem předehnal i prodeje Zaklínače 3 na původním Switchi. Otázka je, jestli v tom hrál roli i přístup studia, které odmítlo jít cestou kontroverzního systému tzv. Game Cards, protože hráči uvítají tradičně fungující fyzický nosič a na cartridgi tak najdete kompletní hru bez nutnosti ji stahovat.

Jako důvody podměrečných prodejů Dring uvádí zpětnou kompatibilitu, nedostatek recenzí daných verzí i skutečnost, že jde obecně o starší tituly, s nimiž se publikum setkalo už jinde. Velcí vydavatelé mu ovšem potvrdili, že jsou odhodlaní po prvotním neúspěchu vydávat své hry na Switch 2 i v budoucnu.