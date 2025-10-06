Lordbound je jeden z největších modů pro Skyrim všech dob: nová území, města i hlavní příběh
zdroj: Bethesda

Lordbound je jeden z největších modů pro Skyrim všech dob: nová území, města i hlavní příběh

PC PlayStation 3 Xbox 360

6. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Elder Scrolls V: Skyrim je líhní velkých i malých fanouškovských projektů, u nichž zůstává rozum stát nad nadšením tvůrců. Krásným příkladem je nejen Skyblivion, ale také nedávno vydaný Lordbound, který je další neoficiálním rozšířením s megalomanskou porcí obsahu.

Dobrodruzi vyrazí do nového údolí Druadach – válkou zpustošené oblasti, která teprve nedávno obnovila konexe s provinciemi Skyrim a High Rock. Příběh se točí kolem konfliktu mezi Císařskou legií a orky, kteří si uprostřed obchodní cesty založili tábor v útrobách horské pevnosti.

Druadach není malou lokací. Nabízí dvě nová města, několik menších osad, padesát dungeonů, přes čtyřicet úkolů, dvacet bytostí, další zbraně, zbroje, lektvary, kouzla a podobně. Dle odhadů je mapa čistě do rozlohy větší, než jakákoliv lokace z libovolného oficiálního DLC. Proto očekávejte zhruba 60 hodin dodatečné zábavy.

Tým tvůrců současně slibuje, že mod nabízí „největší hlavní úkol, jaký jste kdy ve Skyrimu hráli“. Součástí budou též velká rozhodnutí a rozvětvený příběh, který povážlivě změní stav v údolí. Kromě toho si užijete i dabing lidských postav. Nesmíte nicméně očekávat zázraky, jelikož jde o jeden z aspektů, který ještě není plně hotový. Kvůli rozlehlosti zároveň očekávejte slušné množství bugů.

The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
Novinky
Sen o znovuzrození Cyrodiilu se blíží. Vydání Skyblivionu už není daleko

I když Lordbound ještě není 100% hotový, nachází se v klíčovém momentě. Vývoj začal už v roce 2014 a finální rovinku měl představovat rok 2018. Kvůli vyhoření tvůrců a změnám ve vedení došlo k dodatečným průtahům. Zlomový bod přišel někdy před dvěma lety, kdy vedoucí snah Mr. Cosmogone chtěl modifikaci uvolnit jako open source. V té době zasáhli ostatní členové týmu, kteří byli odhodlaní modifikaci dokončit.

„Dnes jsem nesmírně šťastný, že jsem Kirii, Razovi a ostatním Lordbound svěřil. Když se podaří dokončit podobný dobrovolnický projekt takového rozsahu, je to doslova zázrak,“ komentuje šťastně Cosmogone.

Jestli se do modifikace chcete pustit na vlastní pěst, stáhnete ji z webu NexusMods.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy modifikace first person
Zdroje:
PC Gamer
Hry:
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay

Nejnovější články