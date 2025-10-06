Lordbound je jeden z největších modů pro Skyrim všech dob: nová území, města i hlavní příběh

The Elder Scrolls V: Skyrim je líhní velkých i malých fanouškovských projektů, u nichž zůstává rozum stát nad nadšením tvůrců. Krásným příkladem je nejen Skyblivion, ale také nedávno vydaný Lordbound, který je další neoficiálním rozšířením s megalomanskou porcí obsahu.
Dobrodruzi vyrazí do nového údolí Druadach – válkou zpustošené oblasti, která teprve nedávno obnovila konexe s provinciemi Skyrim a High Rock. Příběh se točí kolem konfliktu mezi Císařskou legií a orky, kteří si uprostřed obchodní cesty založili tábor v útrobách horské pevnosti.
Druadach není malou lokací. Nabízí dvě nová města, několik menších osad, padesát dungeonů, přes čtyřicet úkolů, dvacet bytostí, další zbraně, zbroje, lektvary, kouzla a podobně. Dle odhadů je mapa čistě do rozlohy větší, než jakákoliv lokace z libovolného oficiálního DLC. Proto očekávejte zhruba 60 hodin dodatečné zábavy.
Tým tvůrců současně slibuje, že mod nabízí „největší hlavní úkol, jaký jste kdy ve Skyrimu hráli“. Součástí budou též velká rozhodnutí a rozvětvený příběh, který povážlivě změní stav v údolí. Kromě toho si užijete i dabing lidských postav. Nesmíte nicméně očekávat zázraky, jelikož jde o jeden z aspektů, který ještě není plně hotový. Kvůli rozlehlosti zároveň očekávejte slušné množství bugů.
I když Lordbound ještě není 100% hotový, nachází se v klíčovém momentě. Vývoj začal už v roce 2014 a finální rovinku měl představovat rok 2018. Kvůli vyhoření tvůrců a změnám ve vedení došlo k dodatečným průtahům. Zlomový bod přišel někdy před dvěma lety, kdy vedoucí snah Mr. Cosmogone chtěl modifikaci uvolnit jako open source. V té době zasáhli ostatní členové týmu, kteří byli odhodlaní modifikaci dokončit.
„Dnes jsem nesmírně šťastný, že jsem Kirii, Razovi a ostatním Lordbound svěřil. Když se podaří dokončit podobný dobrovolnický projekt takového rozsahu, je to doslova zázrak,“ komentuje šťastně Cosmogone.
Jestli se do modifikace chcete pustit na vlastní pěst, stáhnete ji z webu NexusMods.