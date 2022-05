Konkurence Crusader Kings III? Field of Glory: Kingdoms vypadá jako sen středověkého vojevůdce

11. 5. 2022 13:25 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Vydavatelství Slitherine nás, fanoušky realistických historických strategií, vyloženě rozmazluje. Před pěti lety přišlo s výbornou antickou řežbou Field of Glory II (LongPlay), na kterou navázalo velkolepým počinem jménem Field of Glory: Empires (recenze), a protože polí, na nichž se vojevůdce může pokrýt slávou, ještě nebylo dost, minulý rok dorazila středověká variace Field of Glory II: Medieval (recenze). No a na tu v blízké budoucnosti naváže další levoboček – Field of Glory: Kingdoms.

Aby bylo jasno, o čem se tu vlastně bavíme: Field of Glory II a jeho samostatné rozšíření Medieval jsou excelentní bitevní simulátory z dob, kdy se ještě spory řešily pěkně poctivě, sekerou do hlavy a kopím do žaludku. Na jednom konci pole stojí jedna armáda, na druhém druhá a vy musíte zařídit, aby soupeř zahodil zbraně a zbaběle vzal nohy na ramena jako zajíc z povodí Seiny.

Field of Glory: Empires je ale trošku jiné zviřátko: Plnohodnotná grand strategie, ve které se staráte o celé národy a napříč věky je vedete k velikosti, tak trochu jako v Imperator: Rome, Crusader Kings III nebo Europa Universalis IV. Její hlavní tahák? Když se vaše vojska střetnou se soupeřem, hra je schopná bitvu automaticky převést do enginu Field of Glory II, takže si je vybojujete sami. A to je oproti takovému Imperatorovi hodně velká přidaná hodnota.

Field of Glory: Kingdoms dělá úplně to samé, ale pro Medieval. Před očima se vám rozprostře obří mapa Evropy, Afriky a Blízkého východu v roce 1054 a nabídne vám dvě století vojenských, ekonomických a náboženských hrátek. 375 frakcí, 325 jednotek, 600 budov, 14 náboženství – a samozřejmě opět možnost si vlastnoručně zabojovat v jednom z nejlepších bitevních simulátorů na trhu (pokud tedy Field of Glory II: Medieval vlastníte).

Nemusíme se snad ovšem bát, že by Kingdoms byly jen reskinované Empires. Středověká politika přeci jen fungovala na trošku jiné bázi než ta antická, interpersonální vztahy hrály prim a na centrální byrokracii se tak trošku kašlalo, což by novinka měla reflektovat. Vložíte se do konfliktů mezi svými vazaly, vaše autorita je velmi nejistá, může dojít k dědickým sporům a občanským válkám.

Taky si, podobně jako to slibuje chystaná Victoria 3, musíte dávat dobrý pozor na to, jak se chováte ke svým poddaným. To totiž zdaleka nejsou jenom špinaví sedláci, které postaví do latě plácnutí plochou stranou čepele, ale i bohatí měšťané a hlavně extrémně mocní šlechtici, kterým by, kdyby se spojili, nedělalo vůbec žádný problém pod vámi podtrhnout trůn.

Sliby jsou to zkrátka velkolepé a nezbývá než doufat, že se je povede naplnit – a že se studiu AGEOD tentokrát povede dosáhnout vyššího stupně uživatelského komfortu, protože Mars Vertigo si v recenzi Empires oprávněně stěžoval na absenci hratelného tutoriálu, který je přitom v podobně komplexní hře zatraceně potřebný.

Na Field of Glory: Kingdoms zřejmě nebudeme čekat dlouho, podle Slitherine se na naše harddisky podívá „už brzy“. Pokud bude cena stejná jako v případě Empires, připravte si 34 eur.