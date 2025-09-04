Komunita oživila The Crew. Fanouškovský projekt dostává datum vydání

Rok a půl po kontroverzním vypnutí serverů závodní hry The Crew se hráčská komunita nevzdala. Výsledkem jejich úsilí je projekt The Crew Unlimited, který chce pohřbené závody přivést zpět k životu. Tvůrci oznámili, že jejich serverový emulátor, díky němuž bude možné hru znovu spustit, vyjde 15. září a bude k dispozici zdarma. Jak sami tvůrci s nadsázkou uvedli: „Jinak by nám Ubisoft nakopal zadek.“
Vzhledem k rozhodnutí Ubisoftu ukončit v březnu 2024 provoz serverů se The Crew stalo zcela nehratelným, a to i pro majitele fyzických kopií. Krok tehdy nejenže vyvolal ostrou kritiku, ale také odstartoval kampaň Stop Killing Games, která se snaží prosadit legislativní změny, jež by herním vydavatelům ukládaly povinnost připravovat férové plány na ukončení podpory online titulů. Právě tato situace přiměla skupinu fanoušků vytvořit řešení, které zajistí, že The Crew z hráčských knihoven nezmizí nadobro.
Projektový vedoucí známý jako whammy4 vysvětlil na oficiálních stránkách, že jediným možným řešením bylo vytvořit vlastní serverový emulátor. Ten nabídne offline režim, v němž server poběží přímo na vašem počítači, ale i online mód, který napodobí původní infrastrukturu Ubisoftu. „Vaše lokální servery, vaše uložené pozice, vaše hra. Nikdo vám ji už nebude moci vzít,“ stojí v prohlášení na webu.
The Crew Unlimited bude k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách projektu. Podmínkou je vlastnictví původní PC verze hry, i když sami autoři přiznávají, že nemají možnost rozeznat legální kopii od pirátské. Počítejte ovšem s tím, že pokud jste si před vypnutím serverů nestáhli své uložené pozice pomocí poskytnutého komunitního nástroje, budete muset začít od začátku.
Tvůrci zároveň naznačili, že jejich verze může nabídnout drobné technické úpravy a vyvážení, ale základní zážitek má zůstat věrný původní hře. Projekt funguje v testovacím režimu už zhruba rok, na YouTube můžete zhlédnout i záběry z hraní.