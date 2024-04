Jak Ubisoft oznámil, tak udělal. A začal mazat hráčům The Crew

15. 4. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft oznámil záměr odstranit, smazat a znepřístupnit první The Crew už loni a jak slíbil, tak také udělal. V podstatě se tak nemáme o čem bavit, neboť o aktuálním kroku francouzského vydavatele víme několik měsíců.

The Crew si tak nejen že nekoupíte, ona je i nehratelná. K 31. březnu letošního roku vypnul Ubisoft servery a The Crew permanentní online připojení vyžadovalo bez ohledu na to, jestli jste jej hráli sami, nebo s kamarády.

Ubisoft tak hru přesunul do sekce „neaktivní hry“, tudíž ji ve své knihovně technicky vzato najdete, ale bude právě v sekci neaktivních her, kde můžete mít třeba dávno proběhlé betaverze jiných her.

Krok Ubisoftu vyvolal mezi hráči vlnu nevole, snad ještě větší než loni, kdy tento záměr firma oznámila. Za připomenutí stojí, že primární důvody pro zrušení The Crew i majitelům hry jsou dva. Na jedné straně to je údajně specifická serverová infrastruktura a na straně druhé to jsou blíže nespecifikované licenční omezení.

Rozhodně to není poprvé, co hra mizí nejen z obchodů, ale i z knihoven a majitelům hry se tak doslova vypaří pod rukama, byť takovéto kroky pořád nejsou zrovna časté. Ve výsledku tak jde o zase další připomenutí faktu, že hry v drtivé většině případů (GOG budiž výjimkou) nevlastníme a vydavatelé nám je mohou, zjednodušeně řečeno, kdykoliv smazat.