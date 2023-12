The Crew si za pár měsíců už nezahrajete. Ubisoft vypne servery

15. 12. 2023 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Poslední týdny nejsou pro majitele digitálních věcí zrovna hezké. Nejdřív Sony smaže vybrané filmy a seriály, na které jim vypršela licence, a teď je na řadě The Crew. Ano, Ubisoft oznámil, že jejich archivní závody končí a za chvíli si je už vůbec nezahrajete.

Závodní hra z roku 2014 sice nebyla nejlepší, ale byla solidní a ve své době se snažila i o docela inovativní mechanismy. Ubisoft ji teď každopádně vyřadil z obchodů, respektive si ji už nebudete moct koupit. Zanedlouho nastane i definitivní konec.

31. března příštího roku se vypnou servery a The Crew tak bude najednou nehratelná. A to na všech platformách, včetně streamovací služby Amazon Luna a předplatného Ubisoft+.

Důvodem jsou prý velké změny serverové infrastruktury v kombinaci s licenčními omezeními. Bližší informace ani detaily už Ubisoft nesdělil, stejně jako nevysvětlil, proč nepůjde hrát alespoň offline. Pokud jste si náhodou koupili The Crew teprve nedávno, můžete požádat o vrácení peněz, ale tím to končí, o jiných kompenzacích Ubisoft nemluví.

Je pravda, že zrovna první The Crew už dlouho nepatří mezi nejhranější závodní tituly, ale i tak definitivní konec zamrzí. Mezitím funguje pořád populární dvojka a Ubisoft se dušuje, že The Crew 2 bude pořád dostávat jak nový obsah, tak podporu, nemluvě samozřejmě o nedávném The Crew Motorfest, kde dlouhodobá podpora v podstatě teprve začíná.