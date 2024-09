The Crew II a The Crew Motorfest dostanou offline módy, aby přežily vypnutí serverů

11. 9. 2024 10:22 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Je to příběh starý jako lidstvo samo. Máte dobrou hru. Máte v ní výrazné online prvky. Vyžaduje od vás být online. A jednoho dne vydavatel usoudí, že náklady na provoz serverů jsou už příliš, vypne je a hra se tak odebere do křemíkového nebe. Přesně tohle potkalo první díl auto-letadlo-lodních závodů The Crew, kdy s vypnutím serverů v podstatě skončila celá hra.

Což nepotěší nikoho, protože spousta lidí má zvláště tento typ her jako dlouhodobý relax, multiplayerové prvky jsou jim jedno a vysvětlení, proč nemohou jezdit sami, jen těžko obstojí. Naštěstí se v Ubisoftu chytili za nos a výsledkem je prohlášení na firemním Twitteru (tedy X), jehož klíčová část zní: „Chceme vyjádřit své odhodlání zajistit budoucnost The Crew 2 a The Crew Motorfest. Můžeme potvrdit, že obě hry budou mít offline mód, abychom zajistili dlouhodobý přístup do obou titulů. Další novinky ohledně tohoto přineseme v příštích měsících.“

zdroj: vlastní video redakce

Jakkoliv se to může zdát zdánlivě nedůležité, hlavně pro lidi, kteří mají hry jako svůj hlavní koníček a projíždí desítky titulů ročně, ze spotřebitelského hlediska jde o velmi důležitý krok. Prostě si hru nepronajímáte na pár let, ale zůstane vám teoreticky dlouhé roky. Je to ovšem důležité i pro herní archivnictví, protože spousta titulů zůstane kvůli vypnutým serverům navždy zapovězená pro budoucí generace, a to je prostě ztráta důležitého artefaktu, které se dá předejít.

Osobně jsem rád hlavně za tuhle záruku u The Crew Motorfest, kterou považuji za nejpovedenější část dosavadní trilogie, kde jsem i se synem strávil desítky hodin. Nicméně, pokud byste chtěli místo Havaje zkusit Mexiko, vězte, že do 23. září je The Crew 2 k dispozici na Steamu za bizarně nízkou cenu 1 euro.