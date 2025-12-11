Katalog PlayStation Plus před Vánoci láká na Mirage, Wo Long i Lego

Sony zveřejnilo prosincovou nabídku pro předplatitele PlayStation Plus Extra a Premium. Hlavními taháky jsou tentokrát Assassin’s Creed Mirage a Wo Long: Fallen Dynasty, doplněné o čerstvou novinku Skate Story, která se v předplatném objevila v den vydání v pondělí. K tomu přidává zajímavou nabídku her pro nejmladší a celou rodinu, v prémiovém tarifu se pak vrací klasická bojovka z éry PS2.
Od 16. prosince se v katalogu dražších úrovní předplatného objeví řada nových her a začíná se rovnou zostra. Assassin’s Creed Mirage se před dvěma lety vrátilo ke kořenům série s důrazem na tichý postup, nedávno se potom dočkalo obsáhlého bezplatného rozšíření Valley of Memory.
„Návrat do minulosti se všemi klady a zápory, které k tomu patří, ale i směsicí mechanismů, které k sobě ne vždy zrovna ladí. Pokud se vám moc stýská po asasínech, u kterých hrálo plížení prim, jste tu správně; nečekejte však novinku, která by zvládla předčit starší díly série,“ psala jsem v době vydání v recenzi.
V podobné době sáhl Wo Long: Fallen Dynasty po klasickém receptu na akční RPG, které doplnil o čínskou mytologii. Podle naší sedmičkové recenze vyniká především soubojový systém a level design, i když technická stránka pokulhává. „Pod slupkou otřesné grafiky najdete skvěle navržený soubojový systém, zábavnou hratelnost a výborný level design,“ uvádí v recenzi Honza Slavík, který zároveň upozorňuje na slabší bossy a nepříliš zajímavý loot.
Rodinnou část nabídky tvoří Paw Patrol World a Paw Patrol: Grand Prix, doplněné o pirátské kočičí RPG Cat Quest III a Lego Horizon Adventures, tedy o mladšímu publiku přístupnější variaci na Horizon Zero Dawn v kulisách oblíbené stavebnice. Kostičková verze Aloyina dobrodružství sází na jednodušší hratelnost, v recenzi ji Patrik Hajda hodnotil následovně: „Lego Horizon Adventures není typickou Lego hrou. Vypadá o poznání líp a má daleko sofistikovanější soubojový systém. Na druhou stranu vás prakticky okamžitě trkne velmi repetitivní herní náplň… Nečekejte to samé, co ve velkých hrách, nečekejte výzvu a dostanete fajn jednohubku.“
Zbytek nabídky doplňuje stavění zábavního parku v Planet Coaster 2 a akční RPG Granblue Fantasy: Relink. Předplatitelé PlayStation Plus Premium se pak navíc mohou pustit do bojovky Soulcalibur III, kterou mnozí příznivci dodnes považují za vrchol série.