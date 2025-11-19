Assassin’s Creed Mirage dostává ve Valley of Memory štědrou porci obsahu zdarma
zdroj: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage dostává ve Valley of Memory štědrou porci obsahu zdarma

19. 11. 2025

Ubisoft po více než dvou letech od vydání přináší nečekaně rozsáhlé a především bezplatné rozšíření pro Assassin’s Creed Mirage. Update 1.1.0 s názvem Valley of Memory už je dostupný na všech platformách a hráči jej právem označují za „DLC zdarma“. Patch přidává úplně novou linii úkolů zasazenou před události původní hry společně s novým regionem a možností vytvořit si vlastní obtížnost.

Rozšíření vzniklo ve spolupráci poboček Ubisoftu v Bordeaux a Paříži. S Basimem se v 9. století vydáte do oázy AlUla na území dnešní Saúdské Arábie. Hlavní příběhová linka slibuje zhruba šest hodin zcela nového obsahu a soustředí se na pátrání po Basimově dlouho ztraceném otci. Záminkou k cestě do tajemného údolí mají být zvěsti, že by jeho předek mohl být stále naživu. Kromě toho můžete očekávat nové kontrakty, sběratelské předměty i samozřejmě prostředí plné unikátních památek, které jsou v současnosti na seznamu UNESCO.

Vedle vyžití v novém regionu jsou na pořadu dne i vylepšení hratelnosti, která se týkají i původního Bagdádu. Můžete znovu odehrát dříve dokončené mise a kontrakty s dodatečnými výzvami, za které získáte nové outfity, zbraně a materiály. Basimův parkourový arzenál doplňují volitelné pohyby v kombinaci s přepracovaným ovládáním. Kromě toho dostane k ruce i nové nástroje a dovednosti, kompletním restartem prošel i systém vylepšování výbavy.

Jednou z dalších novinek je potom volba vlastní obtížnosti. Vedle nového extrémního režimu a dalších předvoleb si můžete podrobně upravit třeba rychlost odhalení nebo výdrž. K drobnějším vylepšením pak patří navázání odměn na hráčský účet (místo konkrétní uložené pozice) nebo možnost přerušit řetěz zabití v jeho průběhu.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aktualizace přes kladnou odezvu a vděk za množství obsahu zároveň vyvolala určitý rozruch kvůli zapojení Saúdské Arábie, která se na Valley of Memory podílela nejen tematicky, ale i finančně. Řada analytiků i fanoušků upozorňuje na možné prvky tzv. sportswashingu, tedy snahu vylepšovat mezinárodní obraz země skrze sport, zábavní průmysl a popkulturu.

Update byl veřejnosti poprvé představen přímo v Saúdské Arábii, navíc se objevily informace o finanční podpoře z tamních fondů, byť Ubisoft přesný rozsah spolupráce nezveřejnil. Studio reagovalo prohlášením, že na tvorbě projektu spolupracovalo s „místními i mezinárodními organizacemi, historiky a experty“, aby docílilo autentického zobrazení AlUly. Kritici však upozorňují, že výsledek přesto může patřit k širšímu trendu kulturní diplomacie regionu.

