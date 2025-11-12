Jak první PlayStation vedl až k Elden Ringu: Bývalý prezident Sony odhalil řetěz náhod

Kdyby Sony v 90. letech nevsadila na cédéčka, možná bychom se nikdy nedočkali Bloodborne, Elden Ringu nebo Armored Core VI. Zní to jako velkohubé prohlášení? Podle bývalého prezidenta Sony Interactive Entertainment, Šúheje Jošidy to tak opravdu je. V podcastu Your Perfect Console se rozpovídal o tom, jak přechod od cartridgí ke kompaktním diskům přilákal do herního průmyslu studio FromSoftware, tehdy zcela neznámou firmu zaměřenou na podnikový software.
Jošida v rozhovoru popsal, že rozhodnutí využívat CD místo kazetek přineslo Sony zásadní obchodní výhodu. „Několik společností, jako třeba Atlus, ve změně vidělo příležitost, protože výroba byla mnohem levnější a rychlejší. Nemusely čekat dva nebo tři měsíce na doplnění zásob, CD bylo možné dodat během tří až čtyř dnů,“ uvedl Jošida.
A právě to zaujalo i FromSoftware. „Jednou z těchto společností bylo FromSoftware,“ pokračoval Yoshida. „Vyvíjeli programy pro firmy, ale když se doslechli, že PlayStation používá CD-ROM, řekli si: ‚Aha, můžeme se stát vydavateli her!‘ A tak vstoupili do herního průmyslu.“
Z dnešního pohledu způsobila „drobná“ změna formátu distribuce zásadní dominový efekt. Kdyby PlayStation zůstal u cartridgí, FromSoftware by se asi nikdy nepustilo do vývoje King’s Fieldu – duchovního předchůdce pozdějších soulsovek. A bez King’s Fieldu by pak nevznikly ani Demon’s Souls, Dark Souls nebo Bloodborne.
V rozhovoru se Jošida zároveň vrátil k počátkům samotné konzole. Přiznal, že přesvědčit vydavatele ke spolupráci nebylo vůbec jednoduché: „Nebyla to lehká práce. Lidé z branže říkali, že z konkurence PlayStation a Sega Saturn vyjde jako vítěz Saturn, protože Sega měla zkušenosti. Nakonec ale rozhodla kombinace 3D grafiky a nového obchodního modelu díky cédéčkům.“
Velkou roli podle Jošidy sehrála i silná nabídka her. „Bandai Namco nabídlo skvělé 3D hry jako Bit Racer, Capcom přinesl Resident Evil a nakonec Squaresoft (dnešní Square Enix) vydal Final Fantasy VII. To byl ten opravdu klíčový titul,“ doplnil.
Celý rozhovor nabízí řadu podobně zajímavých pohledů do zákulisí vzniku PlayStationu a na vliv, který má na herní průmysl dodnes. Jošida, který kariéru v Sony pověsil na hřebík na začátku letošního roku, zůstává aktivním analytikem a komentátorem dění v herní branži. Nedávno například kritizoval směr, kterým se podle něj se Switchem 2 ubírá Nintendo.
A pokud někdy budete potřebovat důkaz, že zdánlivě malá změna v technickém řešení může ovlivnit celé herní dějiny, stačí si vzpomenout na fakt, že nebýt cédéček, hráli bychom dnes místo Elden Ringu jen další účetní program od FromSoftware.