„Investice do nových značek je ohromně riskantní,“ tvrdí šéf PlayStationu

23. 11. 2020 11:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Horizon Zero Dawn, Days Gone nebo třeba Ghost of Tsushima jsou nové značky, které rozšířily portfolio PlayStationu v právě končící generaci. A jak zmínil šéf Sony Interactive Entertainment Jim Ryan v rozhovoru pro časopis GQ, investice do vývoje her, které nenavazují na slávu něčeho již vymyšleného, je značně riziková.

Podle Ryana se SIE snažila podobné investice rozprostřít napříč celou generací. Sony se možná někdy vyčítá, že na rozdíl od Microsoftu teď nerozjíždí nejrůznější akvizice menších studií. Jim Ryan to odůvodňuje zčásti tím, že si potrpí nejen na kvantitu, ale primárně na kvalitu, a připomíná nedávné odkoupení studia stojícího za Spider-Manem, Insomniac Games. Není tedy pravda, že by se o možnostech rozšíření rodiny PlayStation průběžně neuvažovalo.

„Vývoj dnešních blockbusterových her vyjde na víc než 100 milionů dolarů, takže když vložíte důvěru do nové značky, je to riskantní, ale bez toho to nejde. I přesto jsme to v generaci PS4 udělali čtyřikrát,“ vysvětluje Ryan, na kolik studio vyjde třeba premiéra takové Aloy.

Právě zvyšující se náklady na vývoj Sony nedávno dohnaly k rozhodnutí zvýšit startovní cenovku ze zaběhnutých 60 dolarů na 70. Některé hry na PlayStation 5 sice zůstanou na staré cenovce, u těch nejdůležitějších launchů ale počítejte se zdražením.

Poměr nových a existujících značek se vnějšímu pozorovateli může zdát vcelku nahodilý, podle Ryana jde ale téměř o alchymii. Je prý neustále potřeba vyvažovat příjmy z tutovek, zaběhnutých sérií a velkých značek s výdaji za experimenty.

„V rámci managementu dohlížíme na jednotlivá studia a jednou z věcí, na které klademe důraz, je právě vyváženost portfolia. Chceme rovnováhu mezi novými iteracemi milovaných sérií, jako je God of War nebo Uncharted, a inovacemi v podobě nových značek jako Horizon Zero Dawn nebo Ghost of Tsushima. Opravdu na to myslíme.“