Sony tvrdí, že nezvažuje další zvyšování ceny svých her

18. 11. 2020 12:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak asi víte, s příchodem nové generace konzolí se začala objevovat i nová cenovka. Několik her se odvážilo opustit roky standardizovanou plnou cenu 60 eur a nastavují novou laťku v oblasti 80 eur. Týká se to například NBA 2K21, Demon's Souls a Godfallu.

Nedávno se dokonce objevila zpráva na Bloombergu, že původně v Sony mířili ještě výš. Toto tvrzení ale odmítá šéf PlayStationu Jim Ryan v rozhovoru s placeným médiem The Telegraph (díky GameSpotu): „Nechci předpovídat, k čemu by mohlo či nemohlo dojít někdy v budoucnu. Říkám jen to, že zkazky o diskuzi, během níž jsme měli zvažovat vyšší cenu u her našich studií pro období launche nové konzole, jsou zcela mylné.“

Jim Ryan tedy nevylučuje zdražení kdysi v budoucnosti, jen popírá, že by k takové diskuzi již došlo. Zároveň se netají tím, že je zastáncem zvyšování cen, přičemž se opírá o srovnání počtu hodin zábavy, které vám nabízí videohra v porovnání s jinými zábavními segmenty.

Zatím se tedy nemusíte ničeho dalšího obávat, jen je potřeba si zvyknout, že u některých her teď budete při jejich vydání v obchodě vídat hodnotu 2 119 korun.