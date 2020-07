Ubisoft cenu svých her zatím zvyšovat nehodlá. Na rozdíl od Take-Two

23. 7. 2020 9:54 | autor: Adam Homola

Cena her je věčné téma, i když se v základu vlastně vůbec nemění. Velké AAA hry stojí už desítky let 60 dolarů, zatímco se s každou novou generací konzolí zvyšují náklady na vývoj. Hry se leckdy vyvíjejí déle, tvůrcům rostou platy a výhody, do procesu se zapojují i herci a s nimi nové technologie typu motion/performance capture a další věci. Ty opravdu velké hry jsou jednoduše nesmírně drahé, a i proto je tolik studií nedělá.

Teď máme krátce před startem nové generace konzolí a stejně jako v minulosti je na stole otázka, zda je 60 dolarů adekvátní cenovka a zda by to nemělo být víc. První výstřel, zdá se, vyšel z Take-Two, kteří se s tím nijak nepárali a novou NBA budou na nové konzole prodávat za 70 dolarů.

Na cenu her došla řeč i během aktuálních finančních výsledků Ubisoftu. Finanční ředitel Ubisoftu Frédérick Duguet potvrdil, že minimálně pro chystané letošní velké hry, jmenovitě tedy Watch Dogs Legion a Assassin’s Creed Valhalla, bude platit pořád stejná cenovka jako dříve, tedy 60 dolarů.

Duguet do budoucna zvyšování samozřejmě nevyloučil, a tak je klidně možné, že další Assassin už bude dražší.

Pro zákazníky jde o pozitivní zprávu, každopádně je fascinující, že masivní tituly narvané obsahem i detaily se prodávají za stejnou cenu jako hry na první PlayStation. A vlastně jsou leckdy i levnější, protože třeba u nás stály některé velké PS1 tituly něco málo přes dva tisíce, což byla v kontextu tehdejších platů slušná darda.

Samozřejmě tu dnes máme DLC a mikrotransakce, díky nimž si mohou studia sáhnout klidně na násobně víc peněz, než kolik získají ze samotných prodejů, ale to je jiná písnička.

Obecně vzato se dá říct, že hry jsou v dnešní době až podezřele levné. Pokud nemusíte mít všechno hned v den vydání v té nejlepší možné edici, stačí chvíli počkat a o všudypřítomné a permanentní slevové akce doslova zakopáváte.

Do toho tu jsou věci jako Uplay+, Game Pass či Humble Bundle, nemluvě o tom, že třeba skrze Epic Games Store se můžete dostat k řadě kvalitních her úplně zadarmo. Možná je to až příliš dobrý stav na to, aby vydržel navždy.

