Ghost of Tsushima je nejprodávanější novou značkou na PlayStation 4

13. 11. 2020 10:48 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Deník New York Times v článku k launchi PlayStationu 5 jakoby mimochodem odhalil jeden z milníků letošní samurajské ságy Ghost of Tsushima. „Sony za svou popularitu v poslední generaci vděčí z velké části exkluzivním značkám, jako je stálice God of War (s 51 miliony prodaných kusů) i nováček Ghost of Tsushima s více než pěti miliony prodaných kopií od červencového debutu,“ píší New York Times.

Jak později potvrdil prezident SIE Worldwide Studios, Hermen Hulst, je Ghost of Tsushima nejrychleji prodávanou novou značkou pro PlayStation 4 vyvíjenou přímo Sony. Znamená to tedy, že v prodejích předehnala kupříkladu Days Gone. Samurajské dobrodružství v otevřeném světě vyšlo letos 17. července, nedávno ho v updatu Legends rozšířil režim pro více hráčů, kde se na japonské ostrovy můžete vydat v kooperaci.