Ghost of Tsushima představuje multiplayer a New Game+

6. 10. 2020

Studio Sucker Punch v červenci vydalo svou akční adventuru v otevřeném světě japonského ostrova a vzápětí oznámilo, že dosud singleplayerové dobrodružství se dočká také rozšíření pro více hráčů. Ghost of Tsushima: Legends, jak se tenhle multiplayerový dodatek v podobě updatu na verzi 1.1 jmenuje, vás nechá vrátit se na Cušimu a bojovat po boku svých přátel, a to už 16. října.

Čekají na vás dva typy misí – příběhové pro dva hráče a boj o přežití pro čtveřici. Během několika následujících týdnů by měl dorazit ještě jeden typ úkolů pro čtyřčlenné týmy – raidy. Ty budou v rámci multiplayeru spíše endgamem kvůli své náročnosti.

Po instalaci nadcházejícího updatu ve městech narazíte na vypravěče Gyozena. Ten slyšel historky o tajemném Duchovi Cušimy a je připravený vám události na svém rodném ostrově převyprávět z trochu jiné perspektivy. Podle něj totiž onen Duch rozhodně nemůže být jednou osobou, což je taková roztomilá zkratka právě do multiplayerového módu.

V Legends si budete moct zvolit jednu ze čtyř hratelných tříd s tím, že ostatní si odemknete následným hraním. V partě se ale nemusíte přetahovat o jednotlivé role, a klidně tak můžete hrát všichni za jednu třídu nebo je libovolně kombinovat.

Na výběr máte mezi samurajem, lovcem, róninem a asasínem. Každá z tříd má specifický herní styl – samurajové se soustředí na boj s katanou, lovci spoléhají na svůj luk, rónin dokáže vyvolat psího ducha (ano, můžete ho pohladit) a oživit zbytek týmu a asasín se umí teleportovat a ze stínů zasadit velké poškození na jednu ránu. A taky nosí stylové masky.

Když už jsme u masek, plněním úkolů si budete odemykat nová kosmetická vylepšení, která se obejdou zcela bez mikrotransakcí.

Spolu s multiplayerem dorazí do Ghost of Tsushima také režim New Game+ pro ty z vás, kteří by Džinovu pouť chtěli absolvovat více než jednou. Ponecháte si veškeré vybavení a techniky z prvního průchodu, připravte se ovšem na trochu těžší obtížnost s tužšími nepřáteli.

Těšte se na nového koně, odemknout si můžete také extrémně účinné útoky a nová vylepšení pro zbroje, meč a luk. Kosmetická vylepšení exkluzivní pro New Game+ si budete odemykat u tajemného obchodníka s květinami.

I pro hráče, kteří se ještě na konec s Džinem nedostali, jsou v updatu 1.1 připravená jistá vylepšení. V inventáři si nyní můžete tvořit vlastní sety a rychle mezi nimi přepínat. Do fotomódu přibylo pár nových filtrů a možností a při nahrávání uložené pozice uvidíte svůj celkový odehraný čas.

Verze 1.1 dorazí do Ghost of Tsushima 16. října.