Hitman 3 vás po Dubaji zavede za tajemnou vraždou do Anglie

21. 8. 2020 13:39 | Novinky | autor: Adam Homola

Po Dubaji nás tvůrci z IO Interactive zavedou přeci jen o něco blíž k nám, do Anglie. Konkrétně do Dartmoor, kde se bude nejspíš drtivá většina druhé mise Hitman 3 odehrávat v sídle Thornbridge.

Vývojáři tady zcela očividně a přiznaně jedou na vlnách klasické murder mystery a jedním ze způsobů infiltrace celého panství je za soukromého detektiva. Toho si zdejší rodina najala z jednoduchého důvodu: něco, co na první pohled vypadá jako sebevražda, totiž sebevražda nejspíš není a podezřelí jsou samozřejmě úplně všichni.

Mise nabídne pochopitelně více řešení a postupů, ale ty si pánové a dámy z IOI nechávají zatím pro sebe. Včera vydaný trailer tak nabízí jen a pouze stručný průlet částí sídla, ve kterém se bude celá záhada odehrávat.

Hitman 3 vyjde v lednu příštího roku, a to na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia a PC. Na PC se hra nejdřív objeví na Epic Games Store, přičemž na Steam se dostane až za rok po vydání. O progres napříč celou trilogií a statistiky ale nepřijdete: při vydání si budete moct do Epic verze Hitman 3 naimportovat nejen uložené pozice, ale i celé lokace ze Steam verzí obou předchozích Hitmanů.

A kdybyste náhodou neměli do ledna co dělat, můžete se níže kouknout na naše LongPlaye prvního i druhého Hitmana. A pokud bůh dá, uděláme s Vaškem někdy příští rok i Hitman 3.

LongPlay Hitman:

LongPlay Hitman 2: