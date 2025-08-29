Dying Light: The Beast vrátí Kylea Cranea do brutální noční můry v Harranu

Techland vyslyšel přání fanoušků a v chystaném spin-offu Dying Light: The Beast přivádí zpět oblíbeného protagonistu, Kylea Cranea. Studio odstartovalo novou sérii vývojářských deníčků, které během tří týdnů před vydáním představí v sérii článků a krátkých videí příběhové zvraty, herní mechanismy i vývoj samotného Cranea. První příspěvek s příznačným názvem Mučení a utrpení si bere na paškál temné jádro vyprávění.
Crane se po deseti letech vrací do ulic a na střechy města Harran, ovšem tentokrát v mnohem zmučenější podobě. Jeho dobrodružství se stává psychickou i fyzickou zkouškou, kdy je vystaven brutálním pokusům jednoho z hlavních záporáků. Techland doprovází deník krátkým videem, které detailně zachycuje hrdinovo utrpení.
Vývojáři přiznávají, že přivést Cranea zpět nebylo jednoduché. „Kyle Crane byl pro hráče ikonou první hry, ale od té uplynulo deset let. Museli jsme se zamyslet, jak ho vrátit tak, aby působil uvěřitelně a zároveň odrážel všechno, čím si prošel,“ vysvětlují v blogu. Studio proto sáhlo nejen k vizuálnímu redesignu, ale také ke změně samotné postavy. Crane je zlomený, poznamenaný zkušenostmi, jeho charakter i hratelnost odrážejí jeho pohnutý psychický i fyzický stav.
Změna v tónu je patrná už v úvodních hodinách hry. Baronovy akty mučení a násilí vtiskují vyprávění nový, daleko syrovější náboj. Měli byste z nich cítit Craneovo zoufalství nejen skrz příběh, ale i prostřednictvím samotného boje. Souboje jsou brutálnější, pohyb omezenější a každý úder nese větší váhu.
Techland zároveň láká na další části vývojářského deníku, v nichž se detailněji podívá na nové systémy, design úrovní nebo grafické ztvárnění. Dying Light: The Beast dorazí 19. září na PC a současnou i minulou generaci PlayStationu a Xboxu.