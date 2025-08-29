zdroj: Techland

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

Dying Light: The Beast vrátí Kylea Cranea do brutální noční můry v Harranu

29. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Galerie

Techland vyslyšel přání fanoušků a v chystaném spin-offu Dying Light: The Beast přivádí zpět oblíbeného protagonistu, Kylea Cranea. Studio odstartovalo novou sérii vývojářských deníčků, které během tří týdnů před vydáním představí v sérii článků a krátkých videí příběhové zvraty, herní mechanismy i vývoj samotného Cranea. První příspěvek s příznačným názvem Mučení a utrpení si bere na paškál temné jádro vyprávění.

Crane se po deseti letech vrací do ulic a na střechy města Harran, ovšem tentokrát v mnohem zmučenější podobě. Jeho dobrodružství se stává psychickou i fyzickou zkouškou, kdy je vystaven brutálním pokusům jednoho z hlavních záporáků. Techland doprovází deník krátkým videem, které detailně zachycuje hrdinovo utrpení.

Dying Light: The Beast zdroj: Techland

 

Vývojáři přiznávají, že přivést Cranea zpět nebylo jednoduché. „Kyle Crane byl pro hráče ikonou první hry, ale od té uplynulo deset let. Museli jsme se zamyslet, jak ho vrátit tak, aby působil uvěřitelně a zároveň odrážel všechno, čím si prošel,“ vysvětlují v blogu. Studio proto sáhlo nejen k vizuálnímu redesignu, ale také ke změně samotné postavy. Crane je zlomený, poznamenaný zkušenostmi, jeho charakter i hratelnost odrážejí jeho pohnutý psychický i fyzický stav.

Dying Light: The Beast
Dojmy z hraní
Čtyři hodiny s Dying Light: The Beast mě donutily bojovat o přežití i o obsah vlastního žaludku

Změna v tónu je patrná už v úvodních hodinách hry. Baronovy akty mučení a násilí vtiskují vyprávění nový, daleko syrovější náboj. Měli byste z nich cítit Craneovo zoufalství nejen skrz příběh, ale i prostřednictvím samotného boje. Souboje jsou brutálnější, pohyb omezenější a každý úder nese větší váhu.

Techland zároveň láká na další části vývojářského deníku, v nichž se detailněji podívá na nové systémy, design úrovní nebo grafické ztvárnění. Dying Light: The Beast dorazí 19. září na PC a současnou i minulou generaci PlayStationu a Xboxu.

Smarty.cz
Tagy:
zombie akční RPG kooperace Dying Light (série) zombíci akční RPG akční adventura
Zdroje:
Techland
Hry:
Dying Light: The Beast
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny

Nejnovější články