Dragon’s Dogma 2 prodává hůř sehnatelné předměty a hráči (až přehnaně) zuří

22. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ve středu jste si nejen u nás mohli přečíst o tom, kterak je nové Dragon's Dogma 2 navzdory technickým problémům fantastickou hrou. Od dnešní noci se pak do hraní může pustit konečně úplně každý a hráči hodně rychle zjistili, že se vydání tentokrát neobešlo bez mikrotransakcí.

Ty se v obchodě objevily až s vydáním hry, což je důvod, proč se o nich v žádné recenzi nedočtete. Hráče tenhle fakt okamžitě rozzuřil a uchylují se k review bombingu. Na Steamu je v tuto chvíli přes 6 tisíc recenzí, z nichž pouhých 40 % hodnotí kladně a ne, hráči často nehodnotí herní náplň, ale dávají všechny body dolů za mikrotransakce (a samozřejmě spílaný technický stav nevyhovuje nikomu).

Přitom je z jisté části na vině jen nepochopení (či chybějící snaha číst). Ano, hra obsahuje mikrotransakce a ano, bylo by rozhodně rozumnější nechat je do podrobna prozkoumat i recenzenty, aby mohli zhodnotit jejich dopad na zážitek, ale v Capcomu se rozhodli jinak (objektivně vzato spíš špatně, což si teď vzhledem k uživatelskému hodnocení snad uvědomují).

Nicméně i takto zpětně můžu říct, že některé výkřiky hráčů jsou vyloženě zcestné, protože ne, za reálné peníze si nemůžete koupit nový slot pro další postavu ani funkci nové hry. Hra neobsahuje vícero pozic pro ukládání a nedovolí vám svobodně smazat rozehranou partii a začít od začátku. Což je tedy něco, co by bylo žádoucí a snad to do hry přidají budoucí patche, ale momentálně není nic takového možné přímo ve hře - zadarmo ani za peníze. Pokud chcete Dragon's Dogma 2 rozehrát odznova, musíte si smazat uloženou pozici ze složky přímo na disku a svou postavu v cloudu přemazat novým hrdinou či hrdinkou.

Jedna z dokoupitelných položek vám akorát umožní změnit vzhled postavy (nicméně ne rasu a typ stavby těla), ale to je celé. Navíc téměř všechny mikrotransakce se týkají předmětů, které můžete ve hře najít nebo si je zakoupit za herní měnu.

To platí i o speciální měně, za kterou si pořizujete nové pawny. Výjimku (tedy předměty, které ve hře jinak nenajdete) tvoří jen lehčí stan pro kempování, přívěsek pro sbližování s NPC a hudba z prvního Dragon's Dogma, tedy nic, co by nějak zásadně ovlivnilo hratelnost.

Zkrátka a dobře jsou mikrotransakce pouhým usnadněními pro hráče, kterým nevyhovuje základní nastavení zážitku. Můžete si například přikoupit takzvaný Wakestone, tedy kámen, který vás zachrání před smrtí (během svých 30+ hodin ve hře jsem jich našel kolem deseti a použil možná tak 2-3).

Nebo si můžete koupit jednorázový klíč, který odemkne libovolné mříže vězení (hraním jsem jich opět našel několik a používal jen sporadicky). Lákavé může být přikoupení Portcrystalu, tedy přenosného teleportačního bodu, který si můžete položit kamkoliv a s použitím Ferrystonu se k němu odkudkoliv vracet.

Ten se mi hraním podařilo získat pouze jeden, ale u této mikrotransakční položky je varování, že jich najednou lze používat maximálně deset, takže se spousta dalších musí válet někde po Vermundu a Battahlu. Jde ale o dost ironickou položku, vzhledem k tomu, jak velkohubě se jeden z tvůrců před vydáním chvástal, že jen nudné hry potřebují rychlé cestování a jeho hra se bez něj obejde. A pak dodatečně za desítky korun vyloženě prodává rychlé cestování...

Každopádně, mikrotransakce v Dragon's Dogma 2 fungují jako DLC a můžete si je tedy pořídit jen jednou – proto jsou za jednotlivými názvy různá písmenka, abyste si celkem mohli pořídit například 5 Wakestonů, ale Portcrystal všehovšudy jeden.

Mikrotransakce jsou nakonec relativně neškodné a jejich použitím si vylepšujete či kazíte tak akorát svůj zážitek, jelikož se týkají čistě singleplayerové hry. Nic to ale samozřejmě nemění na tom, že je studio mělo daleko lépe komunikovat předem, ani na tom, že rozhodnutí neumožnit hru kdykoliv rozehrát znovu s jinou postavou je přinejmenším podivné.

Aktualizováno 22. 3. 2023 ve 12:50: Tvůrci hry nejsou hluší a obratem vydali první prohlášení v reakci na zpětnou vazbu komunity. Slibují, že se podívají na pády hry a její zamrzání, které opraví první patche, stejně jako prověřují možnost přidání restartování rozehrané hry (v tomto případě zatím specifikují jen verzi pro Steam, ale snad se dočkají i ostatní platformy).

Zároveň si posvítí na celkový výkon hry, kdy simulace mnoha postav na obrazovce žádá po procesoru až moc výkonu a na počítači přítomné nastavení s tím nic moc nedělá. Nakonec tvůrci ještě vypsali všechna DLC, která obsahují prvky, k nimž můžete přijít i běžným hraním, ale o tom už jsme napsal vše podstatné výše.