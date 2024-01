Dragon’s Dogma 2 nebude mít rychlé cestování. Prý ho potřebují jen nudné hry

24. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování jednoho ze skrytých RPG klenotů v otevřeném světě od Capcomu nebude mít, stejně jako svůj předchůdce, teleportační systém rychlého cestování. Šéf vývoje Dragon’s Dogma 2 Hideaki Icuno se v rozhovoru pro IGN nechal slyšet, že je podle něj v tomto ohledu méně někdy více, a pokud je pohyb po vlastní ose ve hře nudný, je pravděpodobně nudná i celá hra.

„Jen si to zkuste: Cestování je nuda? To není pravda. Je to nuda, protože vaše hra je nuda. To jediné, co musíte udělat, je udělat cestování zábavnější. Proto dáváme různé věci na správná místa, aby je hráči mohli objevovat, anebo vymýšlíme, kde se budou objevovat nepřátelé, aby byl zážitek pokaždé jiný, nebo je nutíme se dostávat do situací, kdy netuší, jestli je deset metrů před nimi bezpečno,“ vyjmenovává Icuno.

zdroj: Capcom

Přesuny po herním světě tak v Dragon’s Dogma 2 usnadní třeba povozy tažené voly, které vám umožní rychleji cestovat mezi určitými body na mapě, ale nebude to bez rizika. Spřežení totiž mohou kupříkladu napadnout monstra a zničit ho, takže zbytek budete muset dojít pěšky, anebo mu třeba cestu zatarasí goblini, a vám pak nezbyde než vystoupit a vypořádat se s nimi, abyste mohli pokračovat v cestě.

Přepadení ale nebudou naskriptovaná na konkrétní místa, aby k nim docházelo hezky organicky v rytmu světa. „Cesta povozem sice představuje levný prostředek přepravy, ale její důsledky mohou být skutečně bohaté. Myslím, že to skvěle sedí do světa, který se nám povedlo vytvořit,“ uzavírá téma Icuno.

Dragon’s Dogma 2 ve vás zkrátka chce zažehnout chuť objevovat, ne se po světě teleportovat. Jestli se mu to povede, můžete zjistit už 22. března 2024, kdy vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.